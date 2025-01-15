Жареные пирожки – по-настоящему домашнее блюдо. Изделия часто едят в прикуску с томатным соком или любимым соусом. Самое важное в таком рецепте – сделать удачное тесто, которое не будет впитывать масло, получится хрустящим и пышным.

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Идея приготовления золотистых и нежирных жареных пирожков опубликована на странице фудблогерки Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Для теста вам понадобится отварной картофель.

Ингредиенты для теста:

картофель – 3 шт. средних

вода – 500 мл.

соль – 1 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

дрожжи живые – 40 г

масло – 10 мл (для смазывания миски и рук)

мука – 600 г (ориентируйтесь на консистенцию теста, она должна слегка липнуть в руки)

Ингредиенты для начинки:

мясо – 700 г

лук – 1 шт

большая соль – 10 г

перец – по вкусу

примерно 500 мл масла

Способ приготовления теста:

1. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, остудите и разомните до пюреобразного состояния.

2. В теплом картофельном отваре (приблизительно 30-35°C) растворите сахар и дрожжи.

3. Дайте постоять 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались.

4. К дрожжевой смеси добавьте картофельное пюре, соль и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто.

5. Смажьте руки и миску растительным маслом, выложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось.

6. Для начинки мясо пропустите через мясорубку или мелко нашинкуйте.

7. Лук измельчите и добавьте к мясу.

8. Приправьте солью, перцем и хорошо перемешайте.

9. Готовое тесто разделите на равные части.

10. Раскатайте каждую часть в кружочек, выложите начинку в центр, края теста соедините, формируя пирожки.

11. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте пирожки по бокам до золотистого цвета.

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