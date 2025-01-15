Идеальные жареные пирожки, которые не впитывают масло и получаются золотистыми: весь секрет в тесте
Жареные пирожки – по-настоящему домашнее блюдо. Изделия часто едят в прикуску с томатным соком или любимым соусом. Самое важное в таком рецепте – сделать удачное тесто, которое не будет впитывать масло, получится хрустящим и пышным.
Идея приготовления золотистых и нежирных жареных пирожков опубликована на странице фудблогерки Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Для теста вам понадобится отварной картофель.
Ингредиенты для теста:
- картофель – 3 шт. средних
- вода – 500 мл.
- соль – 1 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- дрожжи живые – 40 г
- масло – 10 мл (для смазывания миски и рук)
- мука – 600 г (ориентируйтесь на консистенцию теста, она должна слегка липнуть в руки)
Ингредиенты для начинки:
- мясо – 700 г
- лук – 1 шт
- большая соль – 10 г
- перец – по вкусу
- примерно 500 мл масла
Способ приготовления теста:
1. Картофель отварите до готовности в подсоленной воде, остудите и разомните до пюреобразного состояния.
2. В теплом картофельном отваре (приблизительно 30-35°C) растворите сахар и дрожжи.
3. Дайте постоять 10–15 минут, чтобы дрожжи активировались.
4. К дрожжевой смеси добавьте картофельное пюре, соль и постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое, слегка липкое тесто.
5. Смажьте руки и миску растительным маслом, выложите тесто, накройте полотенцем и оставьте в теплом месте на 1-1,5 часа, чтобы оно поднялось.
6. Для начинки мясо пропустите через мясорубку или мелко нашинкуйте.
7. Лук измельчите и добавьте к мясу.
8. Приправьте солью, перцем и хорошо перемешайте.
9. Готовое тесто разделите на равные части.
10. Раскатайте каждую часть в кружочек, выложите начинку в центр, края теста соедините, формируя пирожки.
11. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте пирожки по бокам до золотистого цвета.
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