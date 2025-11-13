Бисквит – это основа для множества десертов: от праздничных тортов до домашних рулетов. Однако часто хозяйки сталкиваются с проблемой, когда тесто оседает или получается слишком плотным. Все решается правильными пропорциями и соблюдением нескольких простых правил. Этот рецепт поможет приготовить бисквит, который всегда получается ровным, рыхлым и нежным. Такой десерт легко нарезать, он не крошится и отлично подходит для любого крема или начинки.

Идея приготовления воздушного шоколадного бисквита опубликована на странице фудблогера emiliya.yevtushenko в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 190 г

масло – 135 г

какао – 55 г

кипяток – 130 г

мука – 150 г

крахмал – 30 г (кукурузный или картофельный)

разрыхлитель – 12 г

соль – щепотка

Способ приготовления:

1. Отделите белки от желтков.

2. Сахар разделите на две части.

3. Белки взбейте со щепоткой соли до легкой пены, затем постепенно всыпьте половину сахара и продолжайте взбивать до образования устойчивых пиков.

4. Отдельно взбейте желтки с остальным сахаром до светлой, густой массы.

5. Добавьте масло, какао-порошок и хорошо перемешайте до однородной консистенции.

6. Понемногу вливайте горячий кипяток, быстро перемешивая, чтобы смесь оставалась гладкой и блестящей.

7. Осторожно введите взбитые белки в шоколадную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх – так тесто останется воздушным.

8. Просейте муку, крахмал и разрыхлитель.

9. Добавьте сухую смесь к тесту и осторожно перемешайте до однородности.

10. Перелейте тесто в форму, застеленную пергаментом, и разровняйте поверхность. Выпекайте при температуре 150-170°C в течение 40-50 минут, ориентируясь на сухую шпажку.

11. Готовый бисквит оставьте на решетке до полного остывания, затем заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на ночь. Благодаря этому он станет еще более нежным и будет легко резаться.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: