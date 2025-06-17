Идеальный десерт для летней жары: как приготовить вкусную клубничную панакоту в стакане
Панакота – идеальный десерт для летнего периода. Он очень освежающий и не требует выпекания. Можно использовать сезонную клубнику, а также совместить ее со сливочным слоем.
Идея приготовления вкусной клубничной панакоты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Подавать можно после полного застывания.
Ингредиенты для клубничного слоя:
- желатин – 10 г
- вода – 50 мл.
- клубника – 700 г
- сахар – 70 г
- лимонный сок – 2 ч.л.
Ингредиенты для сливочного слоя:
- сливки 33 % – 250 мл.
- молоко – 150 мл.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10-12 г
- желатин – 7 г
- вода – 35 г
Способ приготовления:
1. Для сливочного слоя желатин залить водой, перемешать и оставить на 10 минут.
2. В сотейнике соединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.
3. Когда начнет парить - выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.
4. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике до полного застывания.
5. Для клубничного слоя желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут.
6. К клубнике добавить сахар, лимонный сок и взбить блендером.
7. Переложить в сотейник и варить на маленьком огне до момента закипания. Тогда добавить желатин и перемешать до его растворения.
8. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике на несколько часов до полного застывания.
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