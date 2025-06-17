Панакота – идеальный десерт для летнего периода. Он очень освежающий и не требует выпекания. Можно использовать сезонную клубнику, а также совместить ее со сливочным слоем.

Идея приготовления вкусной клубничной панакоты опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoria cooking в Instagram. Подавать можно после полного застывания.

Ингредиенты для клубничного слоя:

желатин – 10 г

вода – 50 мл.

клубника – 700 г

сахар – 70 г

лимонный сок – 2 ч.л.

Ингредиенты для сливочного слоя:

сливки 33 % – 250 мл.

молоко – 150 мл.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10-12 г

желатин – 7 г

вода – 35 г

Способ приготовления:

1. Для сливочного слоя желатин залить водой, перемешать и оставить на 10 минут.

2. В сотейнике соединить сливки, молоко, сахар и варить на маленьком огне, не доводя до кипения.

3. Когда начнет парить - выключить огонь, добавить желатин и перемешать до его растворения.

4. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике до полного застывания.

5. Для клубничного слоя желатин залить холодной водой, перемешать и оставить на 10 минут.

6. К клубнике добавить сахар, лимонный сок и взбить блендером.

7. Переложить в сотейник и варить на маленьком огне до момента закипания. Тогда добавить желатин и перемешать до его растворения.

8. Охладить до комнатной температуры, разлить в стаканы и оставить в холодильнике на несколько часов до полного застывания.

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