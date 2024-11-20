Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен
На самом деле гратен – это не блюдо из картофеля, а только способ его приготовления. Сделать гратен – это значит запечь.
Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал, как гратинировать картофель так, чтобы вкус получился божественный. Как оказалось, ничего сложного в процессе нет.
Ингредиенты
- Картофель – 1 кг
- Соль
- Перец
- Сливки 33% – 300 мл
- Пармезан – 50 гр
- Моцарелла – 50 гр
- Чедер – 50 гр
- Бекон – 70 гр
- Лук – 1 шт
Способ приготовления
1. Картофель нарезать круглыми слайсами.
2. Бекон обжарить с луком.
3. В миску добавить натертый сыр, сразу три вида, влить сливки, добавить соль и перец.
4. Высыпать в миску обжаренный бекон с луком, добавить картофель и хорошо перемешать.
5. Выложить все в форму, смазанную сливочным маслом, полить остатками сливочного соуса.
6. Выпекать в течение 1,5 часов при 180 градусах.
7. Снять фольгу и запекать еще 10 минут до золотистой корочки.
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