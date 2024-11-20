Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
1,0 т.
Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен

На самом деле гратен – это не блюдо из картофеля, а только способ его приготовления. Сделать гратен – это значит запечь.

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Звездный шеф-повар Эктор Хименес-Браво в Instagram рассказал, как гратинировать картофель так, чтобы вкус получился божественный. Как оказалось, ничего сложного в процессе нет.

Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен

Ингредиенты

  • Картофель – 1 кг
  • Соль
  • Перец
  • Сливки 33% – 300 мл
  • Пармезан – 50 гр
  • Моцарелла – 50 гр
  • Чедер – 50 гр
  • Бекон – 70 гр
  • Лук – 1 шт

Способ приготовления

1. Картофель нарезать круглыми слайсами.

Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен

2. Бекон обжарить с луком.

3. В миску добавить натертый сыр, сразу три вида, влить сливки, добавить соль и перец.

Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен

4. Высыпать в миску обжаренный бекон с луком, добавить картофель и хорошо перемешать.

5. Выложить все в форму, смазанную сливочным маслом, полить остатками сливочного соуса.

Идеальный гратен из картофеля: как приготовить, чтобы он был божественен

6. Выпекать в течение 1,5 часов при 180 градусах.

7. Снять фольгу и запекать еще 10 минут до золотистой корочки.

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