Идеальный маринад для куриных бедрышек: так мясо вы еще не готовили

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
132
Как вкусно замариновать куриные окорочка
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Куриные бедра легко превратить в основное блюдо на обед или ужин, если правильно подобрать маринад. Для этого не нужно много продуктов: достаточно томатной пасты, лимонного сока и нескольких специй. После маринования мясо остается сочным, а сверху хорошо подрумянивается.

Идея приготовления куриных окорочков в маринаде опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.

Маринад для куриных окорочков

Ингредиенты:

  • куриные бедра – 4 шт.
  • томатная паста – 70 г
  • приправа с томатом и базиликом – 2 ч.л.
  • лимонный сок – из 1/2 лимона
  • петрушка – 1/2 пучка
  • соль – 1/2 ч.л.
  • копченая паприка – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

Добавляем томатную пасту

1. Куриные окорочка нужно выложить в форму, в которой они будут запекаться.

2. Добавить к мясу томатную пасту, свежевыжатый лимонный сок и мелко нарезанную петрушку.

Добавляем специи

3. Затем всыпать приправу, соль и копченую паприку.

Выкладываем окорочка в форму

4. Куриные окорочка нужно хорошо перемешать с маринадом, чтобы он равномерно покрыл каждый кусочек. Оставить мясо как минимум на 30 минут. Если есть время, мариновать можно дольше, тогда вкус будет более насыщенным. Форму с куриными бедрами нужно поставить в разогретую до 180 °C духовку.

5. Запекать примерно 40 минут, пока мясо не пропечется и не подрумянится сверху.

Готовые окорочка

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