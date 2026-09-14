Идеальный маринад для куриных бедрышек: так мясо вы еще не готовили

Куриные бедра легко превратить в основное блюдо на обед или ужин, если правильно подобрать маринад. Для этого не нужно много продуктов: достаточно томатной пасты, лимонного сока и нескольких специй. После маринования мясо остается сочным, а сверху хорошо подрумянивается.

Идея приготовления куриных окорочков в маринаде опубликована на странице valeriia.moroz в Instagram.

Ингредиенты:

куриные бедра – 4 шт.

томатная паста – 70 г

приправа с томатом и базиликом – 2 ч.л.

лимонный сок – из 1/2 лимона

петрушка – 1/2 пучка

соль – 1/2 ч.л.

копченая паприка – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. Куриные окорочка нужно выложить в форму, в которой они будут запекаться.

2. Добавить к мясу томатную пасту, свежевыжатый лимонный сок и мелко нарезанную петрушку.

3. Затем всыпать приправу, соль и копченую паприку.

4. Куриные окорочка нужно хорошо перемешать с маринадом, чтобы он равномерно покрыл каждый кусочек. Оставить мясо как минимум на 30 минут. Если есть время, мариновать можно дольше, тогда вкус будет более насыщенным. Форму с куриными бедрами нужно поставить в разогретую до 180 °C духовку.

5. Запекать примерно 40 минут, пока мясо не пропечется и не подрумянится сверху.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: