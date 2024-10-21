Яблочный крамбл – классический и любимый миллионами зимний десерт, который подают с заварным кремом, мороженым или сливками. Чаще всего в качестве начинки используют яблоки. Именно их аромат придает блюду осеннее настроение.

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В качестве начинки можно использовать любые фрукты и даже орехи. Однако классикой всегда считались яблоки. Как приготовить идеальный осенний яблочный крамбл, рассказали в BBC Good Food.

Ингредиенты для крошки

Мука – 300 гр

Соль – щепотка

Коричневый сахар – 175 гр

Сливочное масло мягкое – 200 гр

Ингредиенты для начинки

Яблоки, нарезанные кусочками 1х1 см без кожуры – 450 гр

Коричневый сахар – 50 гр

Мука – 1 ст.л.

Корица молотая – щепотка

Способ приготовления

1. Разогреваем духовку до 180 градусов.

2. Муку, соль и сахар смешиваем в глубокой емкости.

3. Добавляем в смесь сливочное масло и втираем его руками до образования крошки.

4. Яблоки смешиваем с сахаром, корицей и мукой. Осторожно перемешиваем.

5. Форму для выпечки диаметром 24 см смазываем сливочным маслом.

6. На дно формы выкладываем фруктовую смесь, а сверху присыпаем крошкой.

7. Выпекаем в течение 40-45 минут, пока начинка не закипит, а крошка не приобретет золотистый цвет.

8. Подаем со сливками, мороженым или заварным кремом.

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