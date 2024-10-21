"Идеальный" осенний яблочный крамбл: выпекается меньше часа
Яблочный крамбл – классический и любимый миллионами зимний десерт, который подают с заварным кремом, мороженым или сливками. Чаще всего в качестве начинки используют яблоки. Именно их аромат придает блюду осеннее настроение.
В качестве начинки можно использовать любые фрукты и даже орехи. Однако классикой всегда считались яблоки. Как приготовить идеальный осенний яблочный крамбл, рассказали в BBC Good Food.
Ингредиенты для крошки
- Мука – 300 гр
- Соль – щепотка
- Коричневый сахар – 175 гр
- Сливочное масло мягкое – 200 гр
Ингредиенты для начинки
- Яблоки, нарезанные кусочками 1х1 см без кожуры – 450 гр
- Коричневый сахар – 50 гр
- Мука – 1 ст.л.
- Корица молотая – щепотка
Способ приготовления
1. Разогреваем духовку до 180 градусов.
2. Муку, соль и сахар смешиваем в глубокой емкости.
3. Добавляем в смесь сливочное масло и втираем его руками до образования крошки.
4. Яблоки смешиваем с сахаром, корицей и мукой. Осторожно перемешиваем.
5. Форму для выпечки диаметром 24 см смазываем сливочным маслом.
6. На дно формы выкладываем фруктовую смесь, а сверху присыпаем крошкой.
7. Выпекаем в течение 40-45 минут, пока начинка не закипит, а крошка не приобретет золотистый цвет.
8. Подаем со сливками, мороженым или заварным кремом.
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