Сырники легко приготовить дома, если правильно подготовить творог и дать тесту немного постоять. По этому рецепту они получаются румяными снаружи, мягкими внутри и хорошо держат форму во время жарки. Для теста понадобится всего несколько простых продуктов. Подавать сырники можно со сметаной, ягодами, мёдом или любимым топпингом.

Идея приготовления идеальных домашних сырников опубликована на странице cook.with.yuliaa в Instagram.

Ингредиенты:

творог – 250 г

яйцо – 1 шт.

соль – щепотка

ванильный сахар – 1 ч.л.

сахар – 1–2 ст.л.

манная крупа – 3 ст.л.

мука – для формирования сырников

растительное масло – для жарки

Способ приготовления:

1. Кисломолочный творог положите в марлю и слегка отожмите лишнюю влагу. Переложите его в миску, добавьте яйцо, соль, сахар и ванильный сахар.

2. Всыпьте манную крупу и тщательно перемешайте все ингредиенты. Оставьте творожную массу на 10-15 минут. За это время манная крупа набухнет, а тесто станет гуще и будет лучше держать форму.

3. Присыпьте рабочую поверхность небольшим количеством муки. Отделяйте от творожной массы порции примерно по столовой ложке с горкой, формируйте шарики и обваливайте их в муке.

4. Чтобы сырники получились одинаковыми и аккуратными, каждую заготовку можно сформировать с помощью стакана. Накройте им сырный шарик и несколькими круговыми движениями придайте ему ровную форму.

5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите сырники и обжаривайте на среднем огне с обеих сторон до появления румяной золотистой корочки.

6. Готовые домашние сырники лучше всего подавать теплыми. К ним подойдут сметана, мед, сгущенное молоко, варенье или свежие ягоды. Благодаря простому составу и манке в рецепте сырники получаются плотными, но нежными внутри и не разваливаются на сковороде.

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