Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция
Вкусный завтрак в сочетании с ароматным кофе – залог хорошего утра и плодотворного проведения дня. Этот прием пищи должен быть не только питательным, но и красивым, чтобы добавить красоту и хорошее настроение.
Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал, какое блюдо он готовит на завтрак, чтобы весь день прошел удачно. Им оказались сырники, точные пропорции приготовления которых он также предоставил на своей странице.
Ингредиенты
- Творог – 300 гр
- Желток – 1 шт
- Сахар – 25 гр
- Мука – 25 гр
- Ванильный сахар – по желанию.
Способ приготовления
1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку и перемешать еще раз.
2. Выложить на стол, где уже есть мука.
3. Сформировать колбасу, нарезать ножом на шайбы и с помощью тупой части ножа сформировать сырники.
4. Обжарить с 2-х сторон до золотистой корочки, затем запечь в духовке. Или жарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой.
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