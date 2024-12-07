Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция

Вкусный завтрак в сочетании с ароматным кофе – залог хорошего утра и плодотворного проведения дня. Этот прием пищи должен быть не только питательным, но и красивым, чтобы добавить красоту и хорошее настроение.

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Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал, какое блюдо он готовит на завтрак, чтобы весь день прошел удачно. Им оказались сырники, точные пропорции приготовления которых он также предоставил на своей странице.

Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция

Ингредиенты

  • Творог – 300 гр
  • Желток – 1 шт
  • Сахар – 25 гр
  • Мука – 25 гр
  • Ванильный сахар – по желанию.

Способ приготовления

1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку и перемешать еще раз.

Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция

2. Выложить на стол, где уже есть мука.

3. Сформировать колбасу, нарезать ножом на шайбы и с помощью тупой части ножа сформировать сырники.

Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция

4. Обжарить с 2-х сторон до золотистой корочки, затем запечь в духовке. Или жарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой.

Идеальный рецепт сырников на завтрак: точные пропорции и пошаговая инструкция

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