Вкусный завтрак в сочетании с ароматным кофе – залог хорошего утра и плодотворного проведения дня. Этот прием пищи должен быть не только питательным, но и красивым, чтобы добавить красоту и хорошее настроение.

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Шеф-повар Владимир Ярославский в Instagram рассказал, какое блюдо он готовит на завтрак, чтобы весь день прошел удачно. Им оказались сырники, точные пропорции приготовления которых он также предоставил на своей странице.

Ингредиенты

Творог – 300 гр

Желток – 1 шт

Сахар – 25 гр

Мука – 25 гр

Ванильный сахар – по желанию.

Способ приготовления

1. Смешать творог, яйцо и сахар вилкой, добавить муку и перемешать еще раз.

2. Выложить на стол, где уже есть мука.

3. Сформировать колбасу, нарезать ножом на шайбы и с помощью тупой части ножа сформировать сырники.

4. Обжарить с 2-х сторон до золотистой корочки, затем запечь в духовке. Или жарить еще по 1 разу со всех сторон уже под крышкой.

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