Идеальный шоколадный бисквит, который получится у всех: делимся пошаговым рецептом
Шоколадный бисквит – замечательная основа для любых любимых десертов. Но очень важно, чтобы тесто получилось воздушным – так оно хорошо пропитается кремом и десерт получится идеальным. Для удачного результата воспользуйтесь следующей технологией.
Идея приготовления воздушного шоколадного бисквита опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.
Ингредиенты:
- 5 яиц
- щепотка соли
- 160 г сахара
- 60 мл. молока (комнатной температуры)
- 30 мл. растительного масла
- 160 г муки
- 30 г какао
- 10 г разрыхлителя
Способ приготовления:
1. К яйцам добавить щепотку соли и начинать взбивать.
2. Постепенно добавляя сахар, взбить до пышной белой массы несколько минут.
3. Уменьшить скорость миксера на минимум и добавить постепенно молоко и масло
4. Постепенно всыпать сухие просеянные ингредиенты.
5. Все слегка перемешать и вылить тесто в форму.
6. Готовить при температуре 180 градусов 40-45 минут до сухой палочки.
7. После готовности снять фольгу и оставить в форме на решетке до полного остывания.
8. Снять с формы и завернуть в пищевую пленку, отправить в холодильник на 4-8 часов.
