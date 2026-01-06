Шоколадный бисквит – замечательная основа для любых любимых десертов. Но очень важно, чтобы тесто получилось воздушным – так оно хорошо пропитается кремом и десерт получится идеальным. Для удачного результата воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления воздушного шоколадного бисквита опубликована на странице фудблогера valway ka в Instagram.

Ингредиенты:

5 яиц

щепотка соли

160 г сахара

60 мл. молока (комнатной температуры)

30 мл. растительного масла

160 г муки

30 г какао

10 г разрыхлителя

Способ приготовления:

1. К яйцам добавить щепотку соли и начинать взбивать.

2. Постепенно добавляя сахар, взбить до пышной белой массы несколько минут.

3. Уменьшить скорость миксера на минимум и добавить постепенно молоко и масло

4. Постепенно всыпать сухие просеянные ингредиенты.

5. Все слегка перемешать и вылить тесто в форму.

6. Готовить при температуре 180 градусов 40-45 минут до сухой палочки.

7. После готовности снять фольгу и оставить в форме на решетке до полного остывания.

8. Снять с формы и завернуть в пищевую пленку, отправить в холодильник на 4-8 часов.

