Идеальный шоколадный бисквит, который получится у всех: подойдет для любых тортов
Бисквит – самая популярная основа для любых тортов. Такое тесто прекрасно сочетается с различными кремами и прекрасно пропитывается. Но для того, чтобы результат получился идеальным, нужно придерживаться четких пропорций и правильной технологии сочетания ингредиентов.
Идея приготовления шоколадного бисквита, который получится у всех, опубликована на странице фудблогера tatyana shlikhtenko в Instagram.
Ингредиенты:
- яйца – 6 шт.
- сахар – 220 г
- ванильный сахар – 15 г
- молоко – 100 мл.
- масло – 80 мл.
- мука – 200 мл.
- разрыхлитель – 15 г
- какао – 35 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соединить яйца, сахар и ванильный сахар.
2. Взбить миксером 6 минут до светлой пышной консистенции.
3. Отдельно просеять и смешать муку, какао и разрыхлитель.
4. Объединить молоко и растительное масло.
5. Поочередно добавить во взбитые яйца жидкие и сухие ингредиенты.
6. Уменьшить интенсивность оборотов миксера.
7. Выпекать в мультиварке час на режиме "выпечка" и не открывая крышку еще 15 минут в режиме "подогрев".
8. Готовность проверить сухой шпажкой.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: