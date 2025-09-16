Идеальный шоколадный бисквит, который получится у всех: подойдет для любых тортов

Бисквит – самая популярная основа для любых тортов. Такое тесто прекрасно сочетается с различными кремами и прекрасно пропитывается. Но для того, чтобы результат получился идеальным, нужно придерживаться четких пропорций и правильной технологии сочетания ингредиентов.

Идея приготовления шоколадного бисквита, который получится у всех, опубликована на странице фудблогера tatyana shlikhtenko в Instagram.

Ингредиенты:

  • яйца – 6 шт.
  • сахар – 220 г
  • ванильный сахар – 15 г
  • молоко – 100 мл.
  • масло – 80 мл.
  • мука – 200 мл.
  • разрыхлитель – 15 г
  • какао – 35 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соединить яйца, сахар и ванильный сахар.

2. Взбить миксером 6 минут до светлой пышной консистенции.

3. Отдельно просеять и смешать муку, какао и разрыхлитель.

4. Объединить молоко и растительное масло.

5. Поочередно добавить во взбитые яйца жидкие и сухие ингредиенты.

6. Уменьшить интенсивность оборотов миксера.

7. Выпекать в мультиварке час на режиме "выпечка" и не открывая крышку еще 15 минут в режиме "подогрев".

8. Готовность проверить сухой шпажкой.

