Бисквит – самая популярная основа для любых тортов. Такое тесто прекрасно сочетается с различными кремами и прекрасно пропитывается. Но для того, чтобы результат получился идеальным, нужно придерживаться четких пропорций и правильной технологии сочетания ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления шоколадного бисквита, который получится у всех, опубликована на странице фудблогера tatyana shlikhtenko в Instagram.

Ингредиенты:

яйца – 6 шт.

сахар – 220 г

ванильный сахар – 15 г

молоко – 100 мл.

масло – 80 мл.

мука – 200 мл.

разрыхлитель – 15 г

какао – 35 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соединить яйца, сахар и ванильный сахар.

2. Взбить миксером 6 минут до светлой пышной консистенции.

3. Отдельно просеять и смешать муку, какао и разрыхлитель.

4. Объединить молоко и растительное масло.

5. Поочередно добавить во взбитые яйца жидкие и сухие ингредиенты.

6. Уменьшить интенсивность оборотов миксера.

7. Выпекать в мультиварке час на режиме "выпечка" и не открывая крышку еще 15 минут в режиме "подогрев".

8. Готовность проверить сухой шпажкой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: