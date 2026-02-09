Идеальный сырный кляр для отбивных: не растекается и делает золотистую корочку на мясе

Екатерина Ягович
С этим кляром отбивные станут идеально золотистые и хрустящие. Масса в меру густая, прекрасно ложится на мясо и не стекает. Отбивные получаются очень сочные.

Идея приготовления идеального сырного кляра для отбивных опубликована на странице фудблогера gotovim s yanou в Instagram.

Ингредиенты:

  • 1 свиная вырезка
  • 1 крупный лук
  • 1,5 ст.л. майонеза
  • 1/2 ч.л. сухого чеснока
  • 1-2 ст.л. муки (смотрите по консистенции)
  • 1 яйцо
  • 20 г сыра
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать и хорошо отбить.

2. Лук взбить в блендере до пюре.

3. Добавить яйцо, майонез, муку, сухой чеснок, тертый сыр, соль и перец.

4. Перемешать до консистенции густой сметаны.

5. Каждый кусочек мяса окунуть в кляр.

6. Обжарить на среднем огне до золотистой, аппетитной корочки.

