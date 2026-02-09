Все рецепты
Идеальный сырный кляр для отбивных: не растекается и делает золотистую корочку на мясе
С этим кляром отбивные станут идеально золотистые и хрустящие. Масса в меру густая, прекрасно ложится на мясо и не стекает. Отбивные получаются очень сочные.
Идея приготовления идеального сырного кляра для отбивных опубликована на странице фудблогера gotovim s yanou в Instagram.
Ингредиенты:
- 1 свиная вырезка
- 1 крупный лук
- 1,5 ст.л. майонеза
- 1/2 ч.л. сухого чеснока
- 1-2 ст.л. муки (смотрите по консистенции)
- 1 яйцо
- 20 г сыра
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать и хорошо отбить.
2. Лук взбить в блендере до пюре.
3. Добавить яйцо, майонез, муку, сухой чеснок, тертый сыр, соль и перец.
4. Перемешать до консистенции густой сметаны.
5. Каждый кусочек мяса окунуть в кляр.
6. Обжарить на среднем огне до золотистой, аппетитной корочки.
