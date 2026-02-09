С этим кляром отбивные станут идеально золотистые и хрустящие. Масса в меру густая, прекрасно ложится на мясо и не стекает. Отбивные получаются очень сочные.

Идея приготовления идеального сырного кляра для отбивных опубликована на странице фудблогера gotovim s yanou в Instagram.

Ингредиенты:

1 свиная вырезка

1 крупный лук

1,5 ст.л. майонеза

1/2 ч.л. сухого чеснока

1-2 ст.л. муки (смотрите по консистенции)

1 яйцо

20 г сыра

соль, перец

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать и хорошо отбить.

2. Лук взбить в блендере до пюре.

3. Добавить яйцо, майонез, муку, сухой чеснок, тертый сыр, соль и перец.

4. Перемешать до консистенции густой сметаны.

5. Каждый кусочек мяса окунуть в кляр.

6. Обжарить на среднем огне до золотистой, аппетитной корочки.

