Икра из баклажанов: рецепт вкусной домашней закуски из запеченных овощей

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,4 т.
Лучшая домашняя, полезная и вкусная закуска – овощная икра. Готовить ее можно как из кабачков, так и из баклажанов. А для яркого вкуса добавьте зелень и чеснок.

Икра из баклажанов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры, с помидорами и луком.

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2 шт.
  • перец красный – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зуб.
  • томаты – 2 шт.
  • соль, перец по вкусу
  • любимая зелень

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перец запекаем при 200С до готовности, даем остыть и чистим.

Запеченные овощи

2. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи. Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.

Лук и морковь для блюда

3. В конце посыпаем любимой зеленью.

Готовая икра

