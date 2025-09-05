Видео дня
Икра из баклажанов: рецепт вкусной домашней закуски из запеченных овощей
Лучшая домашняя, полезная и вкусная закуска – овощная икра. Готовить ее можно как из кабачков, так и из баклажанов. А для яркого вкуса добавьте зелень и чеснок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры, с помидорами и луком.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2 шт.
- перец красный – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- томаты – 2 шт.
- соль, перец по вкусу
- любимая зелень
Способ приготовления:
1. Баклажаны и перец запекаем при 200С до готовности, даем остыть и чистим.
2. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи. Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.
3. В конце посыпаем любимой зеленью.
