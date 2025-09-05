Икра из баклажанов

Лучшая домашняя, полезная и вкусная закуска – овощная икра. Готовить ее можно как из кабачков, так и из баклажанов. А для яркого вкуса добавьте зелень и чеснок.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной баклажанной икры, с помидорами и луком.

Ингредиенты:

баклажаны – 2 шт.

перец красный – 1 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

томаты – 2 шт.

соль, перец по вкусу

любимая зелень

Способ приготовления:

1. Баклажаны и перец запекаем при 200С до готовности, даем остыть и чистим.

2. Обжариваем лук и морковь, добавляем мелко нарезанные запеченные овощи, натертые томаты, чеснок и специи. Все тщательно перемешиваем и доводим до готовности.

3. В конце посыпаем любимой зеленью.

