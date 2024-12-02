Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому
Итальянские клецки или ньокки – это маленькие кусочки теста, которые отвариваются в воде или бульоне и подаются с разными соусами или подливами. Они могут служить прекрасным завтраком или гарниром.
Как приготовить ньокки с грибной подливкой, в Instagram рассказала фудблогер с ником coooking.she. Это блюдо получится вкусным даже из вчерашнего пюре.
Ингредиенты
- Картофельное пюре
- Мука
- Специи по вкусу
- Яйца
- Шампиньоны
- Соевый соус
- Сливки 33%
- Зелень
Способ приготовления
1. Все ингредиенты для ньокки смешиваем в глубокой емкости и замешиваем однородное тесто.
2. Отправляем его в морозилку на 40 минут.
3. Далее раскатываем колбаски, режем на кусочки, формируем шарики.
4. Делаем небольшие углубления, придавая тесту форму ньокки.
5. Отправляем ньокки в подсоленный кипяток и провариваем в течение 2 минут после их поднятия на поверхность.
6. На сковороде обжариваем нарезанные шампиньоны.
7. Добавляем соевый соус и сливки. Тушим до готовности.
8. Добавляем ньокки и тушим в течение 5 минут.
9. Подаем, присыпав зеленью.
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