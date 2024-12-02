Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
1 минута
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Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому

Итальянские клецки или ньокки – это маленькие кусочки теста, которые отвариваются в воде или бульоне и подаются с разными соусами или подливами. Они могут служить прекрасным завтраком или гарниром.

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Как приготовить ньокки с грибной подливкой, в Instagram рассказала фудблогер с ником coooking.she. Это блюдо получится вкусным даже из вчерашнего пюре.

Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому

Ингредиенты

  • Картофельное пюре
  • Мука
  • Специи по вкусу
  • Яйца
  • Шампиньоны
  • Соевый соус
  • Сливки 33%
  • Зелень

Способ приготовления

1. Все ингредиенты для ньокки смешиваем в глубокой емкости и замешиваем однородное тесто.

2. Отправляем его в морозилку на 40 минут.

3. Далее раскатываем колбаски, режем на кусочки, формируем шарики.

Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому

4. Делаем небольшие углубления, придавая тесту форму ньокки.

5. Отправляем ньокки в подсоленный кипяток и провариваем в течение 2 минут после их поднятия на поверхность.

6. На сковороде обжариваем нарезанные шампиньоны.

Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому

7. Добавляем соевый соус и сливки. Тушим до готовности.

8. Добавляем ньокки и тушим в течение 5 минут.

Итальянские галушки с грибной подливкой: традиционное блюдо по-новому

9. Подаем, присыпав зеленью.

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