Итальянский паннетоне на Пасху: как правильно готовить популярную выпечку
Итальянский панеттоне – это особая паска с волокнистым, мягким и пышным тестом, который становится украшением праздничного стола. Главная особенность этой выпечки – многоступенчатый процесс приготовления, включающий опару, длительное вымешивание и постепенное добавление ингредиентов. Конечно, приготовление панеттоне требует времени, но результат того стоит.
Идея приготовления воздушного итальянского панеттоне на Пасху опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты:
- сухофрукты – 300 г
- ром или коньяк) – 60 г
- сок апельсина – 1 шт.
- цедра апельсина – 1 шт.
Для опары:
- вода – 200 г
- дрожжи живые – 24 г
- сахар – 1 ч.л.
- мука – 100 г
Для теста после опары:
- сахар – 80 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 150 г
На следующий день:
- яйцо – 1 шт.
- желтки – 3 шт.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 10 г
- мука – 350 г
- соль – 0,5 ч.л.
- масло холодное 82% – 100 г
Для крошки:
- масло – 30 г
- сахар – 30 г
- мука – 50 г
Способ приготовления:
1. Вечером смешайте сухофрукты с крепким алкоголем, апельсиновым соком и цедрой.
2. Оставьте на ночь, чтобы они хорошо набрали ароматов.
3. Смешайте воду, дрожжи и 1 ч.л. сахара, добавьте 100 г муки.
4. Оставьте в теплом месте на 30-45 минут, пока не появятся пузырьки.
5. К готовой опаре добавьте 80 г сахара, 2 яйца и 150 г муки.
6. Перемешайте, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 12-13 часов.
7. На следующий день добавьте 1 яйцо, 3 желтка, 100 г сахара, ванильный сахар и 350 г муки.
8. Вымешивайте К-образной насадкой 15-20 минут до эластичности.
9. Меняем насадку на крюк.
10. Добавляем соль и 100 г холодного масла кубиками, тщательно вымешиваем после каждого добавления.
11. Процеживаем замоченные сухофрукты и вмешиваем в тесто.
12. Оставляем под пленкой на 40 минут, затем делаем складывание теста со всех сторон.
13. Дайте тесту подняться в 2,5-3 раза в течение 1-1,5 часа.
14. Затем сформируйте шарики, выложите в формы, накройте пленкой и оставьте на 2 часа в теплом месте, пока верхушка не сравняется с краями формы.
15. Смешайте 30 г масла, 30 г сахара и 50 г муки, перетрите пальцами и присыпьте верхушку теста.
16. Разогрейте духовку до 170°С (уровень 2 снизу, из 5 возможных).
17. Выпекайте 30-35 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.
18. Достаньте панеттоне и переверните вверх дном до полного остывания, чтобы избежать оседания структуры.
