Итальянский панеттоне – это особая паска с волокнистым, мягким и пышным тестом, который становится украшением праздничного стола. Главная особенность этой выпечки – многоступенчатый процесс приготовления, включающий опару, длительное вымешивание и постепенное добавление ингредиентов. Конечно, приготовление панеттоне требует времени, но результат того стоит.

Идея приготовления воздушного итальянского панеттоне на Пасху опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

сухофрукты – 300 г

ром или коньяк) – 60 г

сок апельсина – 1 шт.

цедра апельсина – 1 шт.

Для опары:

вода – 200 г

дрожжи живые – 24 г

сахар – 1 ч.л.

мука – 100 г

Для теста после опары:

сахар – 80 г

яйца – 2 шт.

мука – 150 г

На следующий день:

яйцо – 1 шт.

желтки – 3 шт.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 10 г

мука – 350 г

соль – 0,5 ч.л.

масло холодное 82% – 100 г

Для крошки:

масло – 30 г

сахар – 30 г

мука – 50 г

Способ приготовления:

1. Вечером смешайте сухофрукты с крепким алкоголем, апельсиновым соком и цедрой.

2. Оставьте на ночь, чтобы они хорошо набрали ароматов.

3. Смешайте воду, дрожжи и 1 ч.л. сахара, добавьте 100 г муки.

4. Оставьте в теплом месте на 30-45 минут, пока не появятся пузырьки.

5. К готовой опаре добавьте 80 г сахара, 2 яйца и 150 г муки.

6. Перемешайте, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 12-13 часов.

7. На следующий день добавьте 1 яйцо, 3 желтка, 100 г сахара, ванильный сахар и 350 г муки.

8. Вымешивайте К-образной насадкой 15-20 минут до эластичности.

9. Меняем насадку на крюк.

10. Добавляем соль и 100 г холодного масла кубиками, тщательно вымешиваем после каждого добавления.

11. Процеживаем замоченные сухофрукты и вмешиваем в тесто.

12. Оставляем под пленкой на 40 минут, затем делаем складывание теста со всех сторон.

13. Дайте тесту подняться в 2,5-3 раза в течение 1-1,5 часа.

14. Затем сформируйте шарики, выложите в формы, накройте пленкой и оставьте на 2 часа в теплом месте, пока верхушка не сравняется с краями формы.

15. Смешайте 30 г масла, 30 г сахара и 50 г муки, перетрите пальцами и присыпьте верхушку теста.

16. Разогрейте духовку до 170°С (уровень 2 снизу, из 5 возможных).

17. Выпекайте 30-35 минут до золотистой корочки и сухой шпажки.

18. Достаньте панеттоне и переверните вверх дном до полного остывания, чтобы избежать оседания структуры.

