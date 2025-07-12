Икра из кабачков – одна из самых вкусных и легких закусок. Готовить ее можно на сковороде, а также в духовке. Для яркого вкуса добавьте специи, укроп, томатную пасту.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной икры из кабачков, которая очень просто готовится.

Ингредиенты:

1,5 кг кабачков

1 лук

1 морковь

корень петрушки

пакетик томатной пасты

растительное масло

столовая ложка сахара

чайная ложка соли

перец черный молотый

перец душистый молотый

пучок укропа

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, снимите кожицу, удалите семена. Затем нарежьте кабачок кубиками и обжарьте до золотистого цвета, а затем накройте крышкой и тушите до готовности. Репчатый лук очистите и измельчите, а морковь и корень петрушки натрите на терке и обжарьте на отдельной сковороде.

2. После кабачки, корень петрушки, лук и морковь измельчить в блендере, переложите массу в сотейник и готовьте на плите, когда масса нагреется, можно добавить сахар, соль, перец и томатную пасту.

3. Готовую кабачковую икру доведите до температуры минимум при 70С и выложите стерилизованные банки. Закатайте крышками и уберите.

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