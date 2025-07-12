Из 90-х: самая вкусная кабачковая икра на сковороде с томатной пастой
Икра из кабачков – одна из самых вкусных и легких закусок. Готовить ее можно на сковороде, а также в духовке. Для яркого вкуса добавьте специи, укроп, томатную пасту.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной икры из кабачков, которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 1,5 кг кабачков
- 1 лук
- 1 морковь
- корень петрушки
- пакетик томатной пасты
- растительное масло
- столовая ложка сахара
- чайная ложка соли
- перец черный молотый
- перец душистый молотый
- пучок укропа
Способ приготовления:
1. Кабачки помойте, снимите кожицу, удалите семена. Затем нарежьте кабачок кубиками и обжарьте до золотистого цвета, а затем накройте крышкой и тушите до готовности. Репчатый лук очистите и измельчите, а морковь и корень петрушки натрите на терке и обжарьте на отдельной сковороде.
2. После кабачки, корень петрушки, лук и морковь измельчить в блендере, переложите массу в сотейник и готовьте на плите, когда масса нагреется, можно добавить сахар, соль, перец и томатную пасту.
3. Готовую кабачковую икру доведите до температуры минимум при 70С и выложите стерилизованные банки. Закатайте крышками и уберите.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: