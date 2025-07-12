Из 90-х: самая вкусная кабачковая икра на сковороде с томатной пастой

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт икры

Икра из кабачков – одна из самых вкусных и легких закусок. Готовить ее можно на сковороде, а также в духовке. Для яркого вкуса добавьте специи, укроп, томатную пасту.

Что приготовить из кабачков

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной икры из кабачков, которая очень просто готовится.

Кабачковая икра

Ингредиенты:

  • 1,5 кг кабачков
  • 1 лук
  • 1 морковь
  • корень петрушки
  • пакетик томатной пасты
  • растительное масло
  • столовая ложка сахара
  • чайная ложка соли
  • перец черный молотый
  • перец душистый молотый
  • пучок укропа

Способ приготовления:

1. Кабачки помойте, снимите кожицу, удалите семена. Затем нарежьте кабачок кубиками и обжарьте до золотистого цвета, а затем накройте крышкой и тушите до готовности. Репчатый лук очистите и измельчите, а морковь и корень петрушки натрите на терке и обжарьте на отдельной сковороде.

Тушенные кабачки

2. После кабачки, корень петрушки, лук и морковь измельчить в блендере, переложите массу в сотейник и готовьте на плите, когда масса нагреется, можно добавить сахар, соль, перец и томатную пасту. 

Кабачки со специями

3. Готовую кабачковую икру доведите до температуры минимум при 70С и выложите  стерилизованные банки. Закатайте крышками и уберите.

Готовая икра

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