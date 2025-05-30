Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится
Классический паштет готовится из печени. Но если такое мясо вам не нравится – можно его заменить. На этот случай подойдет один очень простой и бюджетный продукт.
Идея приготовления вкусного паштета из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Романа Давиденко (davidenko foods) в Instagram. Для цвета и пикантного вкуса добавьте куркуму.
Ингредиенты:
- куриные сердечки – 500 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- сливочное масло – 50 г
- куркума
- соль
- перец
Способ приготовления:
1. Сердечки промыть.
2. На сковородке растопить масло и обжарить сердечки.
3. Накрыть крышкой и тушить до готовности.
4. В конце добавить соль, перец и куркуму.
5. Отдельно протушить морковь и лук, до мягкости.
Ингредиенты для карамелизированного лука:
- лук – 3 шт.
- соль – 0.5 ч.л.
- сахар – 2 ст.л.
- уксус 9% – 1 ст.л.
- растительное масло – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
1. на сковороде обжарить лук, нарезанный перьями.
2. Далее добавить сахар, соль и уксус и жарить до карамельного состояния.
3. Сердечки взбить блендером с тушеными овощами, если нужно добавить 100 миллилитров сливок или молока.
4. Выложить паштет в форму и сверху покрыть карамелизированным луком.
5. Готовый паштет подать на гренках.
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