Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
1,9 т.
Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

Классический паштет готовится из печени. Но если такое мясо вам не нравится – можно его заменить. На этот случай подойдет один очень простой и бюджетный продукт.

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Идея приготовления вкусного паштета из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Романа Давиденко (davidenko foods) в Instagram. Для цвета и пикантного вкуса добавьте куркуму.

Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

Ингредиенты:

  • куриные сердечки – 500 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сливочное масло – 50 г
  • куркума
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

1. Сердечки промыть.

2. На сковородке растопить масло и обжарить сердечки.

Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

3. Накрыть крышкой и тушить до готовности.

4. В конце добавить соль, перец и куркуму.

5. Отдельно протушить морковь и лук, до мягкости.

Ингредиенты для карамелизированного лука:

  • лук – 3 шт.
  • соль – 0.5 ч.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • уксус 9% – 1 ст.л.
  • растительное масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

1. на сковороде обжарить лук, нарезанный перьями.

2. Далее добавить сахар, соль и уксус и жарить до карамельного состояния.

Из чего, кроме печени, приготовить вкусный паштет: закуска, которая точно всем понравится

3. Сердечки взбить блендером с тушеными овощами, если нужно добавить 100 миллилитров сливок или молока.

4. Выложить паштет в форму и сверху покрыть карамелизированным луком.

5. Готовый паштет подать на гренках.

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