Классический паштет готовится из печени. Но если такое мясо вам не нравится – можно его заменить. На этот случай подойдет один очень простой и бюджетный продукт.

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Идея приготовления вкусного паштета из куриных сердечек опубликована на странице фудблогера Романа Давиденко (davidenko foods) в Instagram. Для цвета и пикантного вкуса добавьте куркуму.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 500 г

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

сливочное масло – 50 г

куркума

соль

перец

Способ приготовления:

1. Сердечки промыть.

2. На сковородке растопить масло и обжарить сердечки.

3. Накрыть крышкой и тушить до готовности.

4. В конце добавить соль, перец и куркуму.

5. Отдельно протушить морковь и лук, до мягкости.

Ингредиенты для карамелизированного лука:

лук – 3 шт.

соль – 0.5 ч.л.

сахар – 2 ст.л.

уксус 9% – 1 ст.л.

растительное масло – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

1. на сковороде обжарить лук, нарезанный перьями.

2. Далее добавить сахар, соль и уксус и жарить до карамельного состояния.

3. Сердечки взбить блендером с тушеными овощами, если нужно добавить 100 миллилитров сливок или молока.

4. Выложить паштет в форму и сверху покрыть карамелизированным луком.

5. Готовый паштет подать на гренках.

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