Для того, чтобы попробовать вкусную сладкую пахлаву, совсем не обязательно ехать на море. Вы можете очень легко приготовить такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычное тесто фило.

Идея приготовления вкусной домашней пахлавы опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Ингредиенты для теста:

тесто фило

грецкие орехи – 350 г

сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для сиропа:

вода – 200 мл.

сахар – 100 г

мед – 100 г

Способ приготовления:

1. Орехи измельчить по своему вкусу.

2. Лист теста фило хорошо смазать растопленным сливочным маслом.

3. Накрыть вторым листом теста, снова смазать маслом и посыпать орехами.

4. С помощью палочки для суши скрутить рулетики.

5. Плотно выложить рулетики в форму, смазать их сверху сливочным маслом.

6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

7. Для сиропа соединить воду, сахар и мед и довести до кипения на среднем огне.

8. После выпекания залить пахлаву горячим сиропом и посыпать сверху орешками.

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