Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
120
Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

Для того, чтобы попробовать вкусную сладкую пахлаву, совсем не обязательно ехать на море. Вы можете очень легко приготовить такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычное тесто фило.

Идея приготовления вкусной домашней пахлавы опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

Ингредиенты для теста:

  • тесто фило
  • грецкие орехи – 350 г
  • сливочное масло – 100 г

Ингредиенты для сиропа:

  • вода – 200 мл.
  • сахар – 100 г
  • мед – 100 г

Способ приготовления:

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

1. Орехи измельчить по своему вкусу.

2. Лист теста фило хорошо смазать растопленным сливочным маслом.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

3. Накрыть вторым листом теста, снова смазать маслом и посыпать орехами.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

4. С помощью палочки для суши скрутить рулетики.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

5. Плотно выложить рулетики в форму, смазать их сверху сливочным маслом.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.

7. Для сиропа соединить воду, сахар и мед и довести до кипения на среднем огне.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

8. После выпекания залить пахлаву горячим сиропом и посыпать сверху орешками.

Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется

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