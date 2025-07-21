Из чего можно приготовить вкусную домашнюю пахлаву: тесто раскатывать не придется
Для того, чтобы попробовать вкусную сладкую пахлаву, совсем не обязательно ехать на море. Вы можете очень легко приготовить такой десерт в домашних условиях. Для этого вам понадобится обычное тесто фило.
Идея приготовления вкусной домашней пахлавы опубликована на странице фудблогера nelly.cooking в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- тесто фило
- грецкие орехи – 350 г
- сливочное масло – 100 г
Ингредиенты для сиропа:
- вода – 200 мл.
- сахар – 100 г
- мед – 100 г
Способ приготовления:
1. Орехи измельчить по своему вкусу.
2. Лист теста фило хорошо смазать растопленным сливочным маслом.
3. Накрыть вторым листом теста, снова смазать маслом и посыпать орехами.
4. С помощью палочки для суши скрутить рулетики.
5. Плотно выложить рулетики в форму, смазать их сверху сливочным маслом.
6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 40-45 минут.
7. Для сиропа соединить воду, сахар и мед и довести до кипения на среднем огне.
8. После выпекания залить пахлаву горячим сиропом и посыпать сверху орешками.
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