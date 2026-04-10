Любимый плавленый сыр на бутерброды или к различным блюдам можно легко приготовить в домашних условиях. Этот вариант будет значительно безопаснее магазинного. К тому же, технология достаточно бюджетная.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

творог 9 % – 500 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

соль – 1 ч.л.

лимонная кислота – 1/3 ч.л.

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты в кастрюльке с толстым дном, взбить блендером.

2. Поставить на огонь.

3. Довести до кипения и варить 8-9 минут, постоянно помешивая (масса становится более жидкой и тягучей).

4. Снова взбить блендером до полной однородности без комочков.

5. Добавить по желанию начинку или специи, немного охладить до комнатной температуры.

6. Поставить в холодильник минимум на 3 часа.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: