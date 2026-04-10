Из чего приготовить бюджетный плавленый сыр дома: только натуральные ингредиенты
Любимый плавленый сыр на бутерброды или к различным блюдам можно легко приготовить в домашних условиях. Этот вариант будет значительно безопаснее магазинного. К тому же, технология достаточно бюджетная.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 9 % – 500 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 100 г
- соль – 1 ч.л.
- лимонная кислота – 1/3 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты в кастрюльке с толстым дном, взбить блендером.
2. Поставить на огонь.
3. Довести до кипения и варить 8-9 минут, постоянно помешивая (масса становится более жидкой и тягучей).
4. Снова взбить блендером до полной однородности без комочков.
5. Добавить по желанию начинку или специи, немного охладить до комнатной температуры.
6. Поставить в холодильник минимум на 3 часа.
