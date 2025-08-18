Плавленый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. За минимальное количество времени у вас получится действительно качественный продукт без химии и разнообразных усилителей вкуса. К тому же, такое блюдо достаточно бюджетное.

Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

творог 9% – 500 г творога 500 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 100 г

соль – 1 ч.л.

лимонная кислота – 1/3 ч.л.

сода – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Смешать все ингредиенты в кастрюльке с толстым дном

2. Взбить блендером.

3. Поставить на огонь.

4. Довести до кипения и варить 8-9 минут, постоянно помешивая (масса становится более жидкой и тягучей).

5. Снова взбить блендером до полной однородности без комочков.

6. Добавить по желанию начинку или специи, немного охладить до комнатной температуры.

7. Поставить в холодильник минимум на 3 часа.

