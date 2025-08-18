Из чего приготовить домашний плавленый сыр: значительно лучше магазинного
Плавленый сыр очень легко приготовить в домашних условиях. За минимальное количество времени у вас получится действительно качественный продукт без химии и разнообразных усилителей вкуса. К тому же, такое блюдо достаточно бюджетное.
Идея приготовления домашнего плавленого сыра опубликована на странице фудблогера gordynovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- творог 9% – 500 г творога 500 г
- яйца – 2 шт.
- сливочное масло – 100 г
- соль – 1 ч.л.
- лимонная кислота – 1/3 ч.л.
- сода – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. Смешать все ингредиенты в кастрюльке с толстым дном
2. Взбить блендером.
3. Поставить на огонь.
4. Довести до кипения и варить 8-9 минут, постоянно помешивая (масса становится более жидкой и тягучей).
5. Снова взбить блендером до полной однородности без комочков.
6. Добавить по желанию начинку или специи, немного охладить до комнатной температуры.
7. Поставить в холодильник минимум на 3 часа.
