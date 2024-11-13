Из чего приготовить кляр для куриных отбивных, чтобы они были сочными и мягкими: мука не понадобится

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,4 т.
Из чего приготовить кляр для куриных отбивных, чтобы они были сочными и мягкими: мука не понадобится

Куриные отбивные – отличная альтернатива котлетам. Для того, чтобы они были сочными, нужно хорошо отбить мясо, добавить специи и дать мясу немного промариноваться.

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Как вкусно приготовить отбивные

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных и мягких куриных отбивных, которые готовятся в очень вкусном кляре.

Сочные отбивные

Ингредиенты:

  • Куриное филе 700 г
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
  • Яйцо 2 шт.
  • Соевый соус 2 ст. л
  • Крахмал 1 ст. л
  • Вода 2 ст. л
  • Чеснок 4 зуб. 
  • Приправа по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, отбейте мясо через пленку, присыпьте солью, специями.

Мясо со специями

2. Взбейте яйца с солью, соевым соусом, чесноком, водой, крахмалом.

Кляр для мяса

3. Обмокните мясо в кляр и обжарьте отбивные.

Готовые отбивные

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