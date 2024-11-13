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Из чего приготовить кляр для куриных отбивных, чтобы они были сочными и мягкими: мука не понадобится
Куриные отбивные – отличная альтернатива котлетам. Для того, чтобы они были сочными, нужно хорошо отбить мясо, добавить специи и дать мясу немного промариноваться.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных и мягких куриных отбивных, которые готовятся в очень вкусном кляре.
Ингредиенты:
- Куриное филе 700 г
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
- Яйцо 2 шт.
- Соевый соус 2 ст. л
- Крахмал 1 ст. л
- Вода 2 ст. л
- Чеснок 4 зуб.
- Приправа по вкусу
Способ приготовления:
1. Порежьте филе, отбейте мясо через пленку, присыпьте солью, специями.
2. Взбейте яйца с солью, соевым соусом, чесноком, водой, крахмалом.
3. Обмокните мясо в кляр и обжарьте отбивные.
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