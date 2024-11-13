Куриные отбивные – отличная альтернатива котлетам. Для того, чтобы они были сочными, нужно хорошо отбить мясо, добавить специи и дать мясу немного промариноваться.

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сочных и мягких куриных отбивных, которые готовятся в очень вкусном кляре.

Ингредиенты:

Куриное филе 700 г

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Яйцо 2 шт.

Соевый соус 2 ст. л

Крахмал 1 ст. л

Вода 2 ст. л

Чеснок 4 зуб.

Приправа по вкусу

Способ приготовления:

1. Порежьте филе, отбейте мясо через пленку, присыпьте солью, специями.

2. Взбейте яйца с солью, соевым соусом, чесноком, водой, крахмалом.

3. Обмокните мясо в кляр и обжарьте отбивные.

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