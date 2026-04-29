Из чего приготовить полезные оладьи: вариант питательного блюда на скорую руку

Когда нет времени на сложные блюда, на помощь приходят простые рецепты из доступных ингредиентов. Домашние оладьи можно сделать не только вкусными, но и питательными. Особенно удобно использовать овощи, которые быстро готовятся и хорошо сочетаются с базовыми продуктами. Такой вариант подойдет для завтрака, перекуса или легкого ужина.

Идея приготовления полезных оладий из брокколи опубликована на странице нутрициолога nina.dubrovska nutrition в Instagram.

Ингредиенты:

брокколи (свежие или замороженные) – 200 г

яйцо – 1 шт.

цельнозерновая мука (пшеничная, овсяная или спельтовая) – 2 ст.л.

соль – по вкусу

масло гхи или другое масло – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Брокколи отварить в подсоленной воде в течение 1-2 минут, чтобы они стали мягкими, но не потеряли структуру.

2. После этого овощи охладить и натереть на крупной терке или измельчить ножом.

3. К подготовленной массе добавить яйцо и муку, перемешать до однородности.

4. По желанию добавить немного соли или любимые специи. Консистенция должна быть такой, чтобы массу удобно было выкладывать ложкой.

5. Сковородку разогреть, добавить небольшое количество масла и сформировать оладьи.

6. Жарить на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Важно не пересушить, чтобы оладьи остались мягкими внутри.

7. Подавать блюдо теплым. По желанию оладьи можно дополнить сливочным сыром, натуральным йогуртом или легким соусом.

