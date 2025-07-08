Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

Рагу – отличный вариант обеда. В таком блюде можно совместить много овощей и мяса и просто все это протушить на сковородке. Получится очень сытно и бюджетно.

Идея приготовления сытного рагу из овощей и курицы на обед опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Соедините кабачки, перец, морковь, разную зелень – именно сейчас продолжается сезон этих продуктов.

Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • куриные филе – 1-2 шт.
  • приправа к курице
  • соус сладкий чили
  • кабачки – 2 шт.
  • болгарский перец – желтый и красный
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • соль
  • перец
  • сметана – 3-4 ст.л.
  • укроп

Способ приготовления:

Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

1. Куриное филе нарезать кубиком.

2. Добавить приправу и соус.

Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

3. Вымешать и оставить мариноваться на 30 минут.

4. Кабачки нарезать полукольцами, морковь, лук – кубиком, перец – соломкой.

Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

5. На разогретой сковородке поджарить до золотистого цвета филе.

Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

6. Добавить лук с морковью, протушить 10 минут.

7. Добавить перец, кабачки, тушить еще 10 минут.

Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда

8. В конце добавить чеснок, сметану, соль, перец и зелень укропа.

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