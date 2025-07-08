Из чего приготовить вкусное рагу на обед: делимся идеей сытного и бюджетного блюда
Рагу – отличный вариант обеда. В таком блюде можно совместить много овощей и мяса и просто все это протушить на сковородке. Получится очень сытно и бюджетно.
Идея приготовления сытного рагу из овощей и курицы на обед опубликована на странице фудблогера zoshyt.receptiv в Instagram. Соедините кабачки, перец, морковь, разную зелень – именно сейчас продолжается сезон этих продуктов.
Ингредиенты:
- куриные филе – 1-2 шт.
- приправа к курице
- соус сладкий чили
- кабачки – 2 шт.
- болгарский перец – желтый и красный
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль
- перец
- сметана – 3-4 ст.л.
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать кубиком.
2. Добавить приправу и соус.
3. Вымешать и оставить мариноваться на 30 минут.
4. Кабачки нарезать полукольцами, морковь, лук – кубиком, перец – соломкой.
5. На разогретой сковородке поджарить до золотистого цвета филе.
6. Добавить лук с морковью, протушить 10 минут.
7. Добавить перец, кабачки, тушить еще 10 минут.
8. В конце добавить чеснок, сметану, соль, перец и зелень укропа.
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