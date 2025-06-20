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Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея
Домашняя пицца может быть не только вкусной, но и очень питательной. Для этого вам понадобится обычный творог. Из такого продукта получится очень удачная основа, которая сочетается с любой начинкой.
Идея приготовления полезной пиццы из творога опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты:
- творог (у меня 5% жирности) – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- мука цельнозерновая – 70 г
- разрыхлитель – 1/2 ч.л.
- помидор – 2 шт.
- твердый сыр – 50-60 г
- моцарелла – 4 маленькие шарики или 1/2 большого
Способ приготовления:
1. Творог перемять вилкой.
2. Добавить яйцо, муку и разрыхлитель и вымесить тесто.
3. Сформировать пиццы с небольшими бортиками.
4. Посыпать натертым сыром.
5. Выложить помидоры и сверху моцареллу.
6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.
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