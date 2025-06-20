Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
270
Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

Домашняя пицца может быть не только вкусной, но и очень питательной. Для этого вам понадобится обычный творог. Из такого продукта получится очень удачная основа, которая сочетается с любой начинкой.

Идея приготовления полезной пиццы из творога опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

Ингредиенты:

  • творог (у меня 5% жирности) – 300 г
  • яйцо – 1 шт.
  • мука цельнозерновая – 70 г
  • разрыхлитель – 1/2 ч.л.
  • помидор – 2 шт.
  • твердый сыр – 50-60 г
  • моцарелла – 4 маленькие шарики или 1/2 большого

Способ приготовления:

Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

1. Творог перемять вилкой.

2. Добавить яйцо, муку и разрыхлитель и вымесить тесто.

Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

3. Сформировать пиццы с небольшими бортиками.

4. Посыпать натертым сыром.

Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

5. Выложить помидоры и сверху моцареллу.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

Из чего сделать домашнюю пиццу, чтобы она не была калорийной: очень простая и вкусная идея

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