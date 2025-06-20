Домашняя пицца может быть не только вкусной, но и очень питательной. Для этого вам понадобится обычный творог. Из такого продукта получится очень удачная основа, которая сочетается с любой начинкой.

Идея приготовления полезной пиццы из творога опубликована на странице нутрициолога Марии Брылковской (mariya brylkovska) в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты:

творог (у меня 5% жирности) – 300 г

яйцо – 1 шт.

мука цельнозерновая – 70 г

разрыхлитель – 1/2 ч.л.

помидор – 2 шт.

твердый сыр – 50-60 г

моцарелла – 4 маленькие шарики или 1/2 большого

Способ приготовления:

1. Творог перемять вилкой.

2. Добавить яйцо, муку и разрыхлитель и вымесить тесто.

3. Сформировать пиццы с небольшими бортиками.

4. Посыпать натертым сыром.

5. Выложить помидоры и сверху моцареллу.

6. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 20-25 минут.

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