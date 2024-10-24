Вкусный крем-сырь "Филадельфия", который в магазине немало стоит, очень легко можно приготовить дома. Для этого вам понадобятся простые и доступные продукты. Главное – чтобы дома была марля.

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Идея приготовления домашнего крем-сыра "Филадельфия" опубликована на странице фудблогера Татьяны Мелешко (meleskotanya) в Instagram. Можно использовать для бутербродов и других блюд.

Ингредиенты:

сметана (от 20% жирности) – 400 г.

натуральный йогурт (от 2,5% жирности) – 200 г.

лимонный сок – 1 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. Совместить сметану, натуральный йогурт, лимонный сок и соль.

2. Поставить сито на глубокую емкость и застелить его марлей в 3-4 слоя.

3. Вылить приготовленную массу на марлю и окучить ее края.

4. Сверху на марлю поставить груз (например, блюдце из 0,5л воды).

5. Убрать в холодильник минимум на 12 часов для стекания сыворотки.

6. После этого в марле останется готовый домашний крем-сыр "Филадельфия".

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