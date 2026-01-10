Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами
Домашний холодец – вкусное и сытное блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Кулинары советуют готовить блюдо из свинины, обязательно добавив свиные ножки, именно в них много коллагена, благодаря которому блюдо хорошо застывает и получается очень вкусным и полезным.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного холодца из говядины, свинины и куриного окорока.
Ингредиенты:
- говядина с костями, свиная ножка и куриный окорок
- холодную воду
- лук разрезанный на две части
- морковь
- лавровые листья 3-4 шт.
- соль
- перец горошек 8-10 шт.
Способ приготовления:
1. Мясо залейте первой водой и оставьте закипеть на большом огне, когда мясо закипело, уберите его с плиты и слейте воду, помойте мясо, кастрюлю, и выложите его снова.
2. Оставьте мясо вариться на 5-6 часов на маленьком огне, после выложите и оставьте еще постоять остыть.
3. Процедите бульон и мясо отделите от косточек.
4. В бульон добавьте чеснок, и еще раз процедите только уже через марлю.
5. Разложите мясо по лоткам и залейте чистым бульоном и отправьте в холодильник.
Подавайте с хреном, горчицей!
