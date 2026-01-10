Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
2,4 т.
Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

Домашний холодец – вкусное и сытное блюдо, которое каждая хозяйка готовит по-своему. Кулинары советуют готовить блюдо из свинины, обязательно добавив свиные ножки, именно в них много коллагена, благодаря которому блюдо хорошо застывает и получается очень вкусным и полезным.

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и удачного холодца из говядины, свинины и куриного окорока. 

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

Ингредиенты: 

  • говядина с костями, свиная ножка и куриный окорок
  • холодную воду
  • лук разрезанный на две части
  • морковь
  • лавровые листья 3-4 шт.
  • соль
  • перец горошек 8-10 шт.

Способ приготовления: 

1. Мясо залейте первой водой и оставьте закипеть на большом огне, когда мясо закипело, уберите его с плиты и слейте воду, помойте мясо, кастрюлю, и выложите его снова. 

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

2. Оставьте мясо вариться на 5-6 часов на маленьком огне, после выложите и оставьте еще постоять остыть. 

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

3. Процедите бульон и мясо отделите от косточек. 

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

4. В бульон добавьте чеснок, и еще раз процедите только уже через марлю. 

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

5. Разложите мясо по лоткам и залейте чистым бульоном и отправьте в холодильник.

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

Подавайте с хреном, горчицей! 

Из какого мяса получится самый лучший холодец, а также на каком огне и сколько варить, нужно ли накрывать ли кастрюлю крышкой: делимся советами

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты