Домашний холодец – очень полезное и вкусное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. Но, при приготовлении очень важно – знать из какого мяса лучше всего готовить холодец и сколько часов.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного холодца из куриного мяса, с чесноком, луком и морковью.

Ингредиенты:

целая курица

1 большая морковь

1 большая луковица

перец горошком

приправа для холодца с желатином (можно брать любой фирмы, какая больше понравится)

6-8 зубчиков чеснока

соль

Способ приготовления:

1. Курицу промыть, обсушить, разделать на части и сложить в большую кастрюлю, добавить целые очищенные лук и морковь и залить холодной водой.

2. Варить до закипания на среднем огне, затем уменьшить огонь на минимум и варить бульон не меньше 2-х часов, переодически снимая пенку, минут за 30 до окончания посолить.

3. Затем достать курицу и овощи, добавить в бульон приправу для холодца и провариваем еще минут 5 до растворения желатина, обязатель попробуйте на соль. Обязательно потом процедить бульон через сито.

4. С немного остывшего мяса снимаем кожу, отделяем мясо от костей и разделываем на волокна, оно само будет разваливаться у вас в руках и выкладываем в глубокую форму, сверху посыпаем мелконарезынным чесноком, на одну форму 3 зубчика, и заливаем сверху немного остывшим бульоном до самых краев формы. Оставляем остывать до комнатной температуры, а затем убираем в холодильник на 3-4 часа. ⠀

