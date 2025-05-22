Из какого мяса приготовить самый вкусный гуляш: к картофелю, макаронам и любой каше
Гуляш - самое простое мясное блюдо, которое вы сможете очень быстро приготовить. Такое дополнение сделает любой гарнир значительно сытнее и вкуснее. А для того, чтобы консистенция была в меру густой, стоит использовать обычную муку.
Как приготовить сочный гуляш рассказала фудблогер Дарья с ником recepti dariko в Instagram. Лучше всего для такого блюда подходит говяжья.
Ингредиенты:
- говядина – 700-800 г
- растительное масло – 2 ст.л.
- томатная паста – 50 г
- мука – 1 ст.л.
- сухой чеснок – 1 ч.л.
- соль, лавровый лист, перец горошком
Способ приготовления:
1. Мясо промыть, обсушить.
2. Нарезать кубиком примерно 2Х2 см.
3. На сковородке обжарить мясо со всех сторон минут 5.
4. Выложить мясо в кастрюлю, в которой будем тушить гуляш, в ту же сковородку добавить томатную пасту, сухой чеснок.
5. Хорошо перемешать и обжарить несколько минут, помешивая.
6. Влить стакан кипятка, хорошо перемешать до однородности и влить соус к мясу.
7. Накрыть крышкой и тушить 2 часа на самом маленьком огне.
8. На сухую сковородку высыпать муку и обжарить ее до орехового цвета, помешивая.
9. Влить частями стакан холодной воды, постоянно помешивать до однородности.
10. Мясо посолить, добавить лавровые листья и перец, залить мучную смесь и перемешать.
11. Кипятить 5 минут.
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