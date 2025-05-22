Гуляш - самое простое мясное блюдо, которое вы сможете очень быстро приготовить. Такое дополнение сделает любой гарнир значительно сытнее и вкуснее. А для того, чтобы консистенция была в меру густой, стоит использовать обычную муку.

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Как приготовить сочный гуляш рассказала фудблогер Дарья с ником recepti dariko в Instagram. Лучше всего для такого блюда подходит говяжья.

Ингредиенты:

говядина – 700-800 г

растительное масло – 2 ст.л.

томатная паста – 50 г

мука – 1 ст.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

соль, лавровый лист, перец горошком

Способ приготовления:

1. Мясо промыть, обсушить.

2. Нарезать кубиком примерно 2Х2 см.

3. На сковородке обжарить мясо со всех сторон минут 5.

4. Выложить мясо в кастрюлю, в которой будем тушить гуляш, в ту же сковородку добавить томатную пасту, сухой чеснок.

5. Хорошо перемешать и обжарить несколько минут, помешивая.

6. Влить стакан кипятка, хорошо перемешать до однородности и влить соус к мясу.

7. Накрыть крышкой и тушить 2 часа на самом маленьком огне.

8. На сухую сковородку высыпать муку и обжарить ее до орехового цвета, помешивая.

9. Влить частями стакан холодной воды, постоянно помешивать до однородности.

10. Мясо посолить, добавить лавровые листья и перец, залить мучную смесь и перемешать.

11. Кипятить 5 минут.

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