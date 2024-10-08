Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
2 минуты
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Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

Даже обычные макароны, каша или гречка с сочным гуляшем станут необыкновенно вкусными. Такую мясную заготовку можно использовать несколько дней, просто меняя гарнир. Это значительно сэкономит время на приготовлении еды.

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Как приготовить нежный мясной гуляш к любому гарниру на обед, опубликовано на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Из всего возможного мяса для такого блюда лучше всего использовать именно говядину. Она в меру жирная и очень мягкая.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

Ингредиенты:

  • говядина – 1 кг.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 2 шт.
  • чеснок – 2 зубчика
  • масло – 2-3 ст.л.
  • масло – 40 г
  • соль, перец – по вкусу.
  • паприка – 1 ст.л.
  • мука – 1,5 ст.л.
  • томатная паста – 3 ст.л.
  • вода – 800 мл.
  • сахар – 1 ч.л.
  • лавровые листья – 1 шт.
  • сладкий перец – 2 шт. (небольших)
  • сливки 15-20% – 4 ст.л.
  • зелень

Способ приготовления:

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

1. Мясо порезать на средние кусочки.

2. Морковь и лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

3. На разогретую сковороду добавить масло и масло и выложить мясо. Добавить соль, перец, паприку и обжарить.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

4. Добавить лук, чеснок и морковь. Тоже обжарить.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

5. Добавить муку, томатную пасту, разведенную в воде, сахар, лавровый лист. Накрыть крышкой и готовить час в среднем огне.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

6. Сладкий перец порезать соломкой и добавить к мясу и готовить еще 20-30 минут.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

7. В конце влить сливки и через минуту убрать из огня. Добавить измельченную зелень.

Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру

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