Из какого мяса выходит самый вкусный гуляш на обед: к каше, макаронам и любому другому гарниру
Даже обычные макароны, каша или гречка с сочным гуляшем станут необыкновенно вкусными. Такую мясную заготовку можно использовать несколько дней, просто меняя гарнир. Это значительно сэкономит время на приготовлении еды.
Как приготовить нежный мясной гуляш к любому гарниру на обед, опубликовано на странице кулинара Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Из всего возможного мяса для такого блюда лучше всего использовать именно говядину. Она в меру жирная и очень мягкая.
Ингредиенты:
- говядина – 1 кг.
- морковь – 1 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 2 зубчика
- масло – 2-3 ст.л.
- масло – 40 г
- соль, перец – по вкусу.
- паприка – 1 ст.л.
- мука – 1,5 ст.л.
- томатная паста – 3 ст.л.
- вода – 800 мл.
- сахар – 1 ч.л.
- лавровые листья – 1 шт.
- сладкий перец – 2 шт. (небольших)
- сливки 15-20% – 4 ст.л.
- зелень
Способ приготовления:
1. Мясо порезать на средние кусочки.
2. Морковь и лук нарезать полукольцами, чеснок измельчить.
3. На разогретую сковороду добавить масло и масло и выложить мясо. Добавить соль, перец, паприку и обжарить.
4. Добавить лук, чеснок и морковь. Тоже обжарить.
5. Добавить муку, томатную пасту, разведенную в воде, сахар, лавровый лист. Накрыть крышкой и готовить час в среднем огне.
6. Сладкий перец порезать соломкой и добавить к мясу и готовить еще 20-30 минут.
7. В конце влить сливки и через минуту убрать из огня. Добавить измельченную зелень.
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