Сырники – лучшее блюдо для завтрака. Для того, чтобы они держали форму, творог должен быть сухим, но жирным. Еще очен важно знать, сколько яиц и сахара нужно добавить в тесто.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – удачных сырников, которые не будут распадаться.

Ингредиенты на 12 сырников:

500 г кисломолочного сухого творога

2 желтка

30 г сахара

50 г муки

ваниль по желанию и щепотка соли

Способ приготовления:

1. Соединяем творог с остальными ингредиентами и перемешиваем массу как бы растирая творог о стенки миски, творожная замешанная масса должна быть пластичной.

2. Делим творожную массу на 12 шт., и формируем сырники.

3. Поджариваем сырники с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой и поджариваем со второй стороны.

4. Если вы хотите сделать сырники запеченные, просто соедините 200 г сметаны, яйцо, 30 г сахара и ваниль – вылейте в форму, выложите сырники и добавьте ягод. Запекаем при 180 С 20 минут!

