Из какого творога получатся самые удачные сырники и сколько яиц добавить в тесто: делимся рецептом
Сырники – лучшее блюдо для завтрака. Для того, чтобы они держали форму, творог должен быть сухим, но жирным. Еще очен важно знать, сколько яиц и сахара нужно добавить в тесто.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – удачных сырников, которые не будут распадаться.
Ингредиенты на 12 сырников:
- 500 г кисломолочного сухого творога
- 2 желтка
- 30 г сахара
- 50 г муки
- ваниль по желанию и щепотка соли
Способ приготовления:
1. Соединяем творог с остальными ингредиентами и перемешиваем массу как бы растирая творог о стенки миски, творожная замешанная масса должна быть пластичной.
2. Делим творожную массу на 12 шт., и формируем сырники.
3. Поджариваем сырники с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой и поджариваем со второй стороны.
4. Если вы хотите сделать сырники запеченные, просто соедините 200 г сметаны, яйцо, 30 г сахара и ваниль – вылейте в форму, выложите сырники и добавьте ягод. Запекаем при 180 С 20 минут!
