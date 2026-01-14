Из какого творога получатся самые удачные сырники и сколько яиц добавить в тесто: делимся рецептом

Сырники – лучшее блюдо для завтрака. Для того, чтобы они держали форму, творог должен быть сухим, но жирным. Еще очен важно знать, сколько яиц и сахара нужно добавить в тесто. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, а главное – удачных сырников, которые не будут распадаться. 

Ингредиенты на 12 сырников:

  • 500 г кисломолочного сухого творога
  • 2 желтка
  • 30 г сахара
  • 50 г муки 
  • ваниль по желанию и щепотка соли

Способ приготовления: 

1. Соединяем творог с остальными ингредиентами и перемешиваем массу как бы растирая творог о стенки миски, творожная замешанная масса должна быть пластичной.

2. Делим творожную массу на 12 шт., и формируем сырники. 

3. Поджариваем сырники с одной стороны, переворачиваем, накрываем крышкой и поджариваем со второй стороны.

4. Если вы хотите сделать сырники запеченные, просто соедините 200 г сметаны, яйцо, 30 г сахара и ваниль – вылейте в форму, выложите сырники и добавьте ягод. Запекаем при 180 С 20 минут!

