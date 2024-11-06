Из какой муки получаются самые удачные и тонкие блины, которые не рвутся: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Из какой муки получаются самые удачные и тонкие блины, которые не рвутся: делимся рецептом

Домашние блины можно готовить из любой муки, но удачными будут именно из рисовой и пшеничной. Для того, чтобы блины не рвались, нужно добавить в основу молоко и растительное масло.

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Какая мука подходит для блинов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с рисовой муки, которые получатся очень тонкими, но не будут рваться.

Рецепт блинов

Ингредиенты: 

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • сахар или сахарозаменитель по вкусу
  • 200 мл. теплого молока
  • 30 г. крахмала
  • 50 г рисовой муки 
  • 10 мл. масла

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Влейте теплое молоко и всыпьте крахмал, перемешайте до однородной смеси.

Приготовление теста

2. Далее всыпьте рисовую муку, хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков и вливаем масло, перемешиваем.

На чем готовить тесто

3. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые блины

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