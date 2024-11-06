Домашние блины можно готовить из любой муки, но удачными будут именно из рисовой и пшеничной. Для того, чтобы блины не рвались, нужно добавить в основу молоко и растительное масло.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с рисовой муки, которые получатся очень тонкими, но не будут рваться.

Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

сахар или сахарозаменитель по вкусу

200 мл. теплого молока

30 г. крахмала

50 г рисовой муки

10 мл. масла

Способ приготовления:

1. К яйцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Влейте теплое молоко и всыпьте крахмал, перемешайте до однородной смеси.

2. Далее всыпьте рисовую муку, хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков и вливаем масло, перемешиваем.

3. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: