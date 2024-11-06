Из какой муки получаются самые удачные и тонкие блины, которые не рвутся: делимся рецептом
Домашние блины можно готовить из любой муки, но удачными будут именно из рисовой и пшеничной. Для того, чтобы блины не рвались, нужно добавить в основу молоко и растительное масло.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных блинов с рисовой муки, которые получатся очень тонкими, но не будут рваться.
Ингредиенты:
- 2 яйца
- щепотка соли
- сахар или сахарозаменитель по вкусу
- 200 мл. теплого молока
- 30 г. крахмала
- 50 г рисовой муки
- 10 мл. масла
Способ приготовления:
1. К яйцам добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Влейте теплое молоко и всыпьте крахмал, перемешайте до однородной смеси.
2. Далее всыпьте рисовую муку, хорошо перемешайте, чтобы в массе не было комочков и вливаем масло, перемешиваем.
3. Блинчики жарим на хорошо разогретой сковороде на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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