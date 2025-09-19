Сочные помидоры – лучший овощ для приготовления вкусных и оригинальных салатов и закусок, а также соусом на зиму, например, аджика, лечо. Еще помидоры отлично сочетаются не только с овощами и зеленью, но также и с фруктами, например, сочной дыней, сливами, арбузом.

Видео дня

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и дыней.

Ингредиенты:

Помидоры – 1-2 шт.

Дыня – 1 долька

Красный лук – 1/4 шт

Базилик – 3 листа

Цедра лайма – по вкусу

Сок лайма – 1 ч. л.

Оливковое масло – 1 ст. л.

Буратта – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на тарелку.

2. Дыню, лук и базилик мелко измельчаем. Добавляем цедру лайма, сок лайма и оливковое масло, перемешиваем.

3. Поливаем помидоры заправкой и украшаем буратой (целиком или кусочками).

Можно добавить щепотку морской соли и свежемолотый перец для яркости вкуса!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: