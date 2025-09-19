Изысканная итальянская закуска из помидоров, сладкой дыни и буратты: готовится одну минуту
Сочные помидоры – лучший овощ для приготовления вкусных и оригинальных салатов и закусок, а также соусом на зиму, например, аджика, лечо. Еще помидоры отлично сочетаются не только с овощами и зеленью, но также и с фруктами, например, сочной дыней, сливами, арбузом.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и дыней.
Ингредиенты:
- Помидоры – 1-2 шт.
- Дыня – 1 долька
- Красный лук – 1/4 шт
- Базилик – 3 листа
- Цедра лайма – по вкусу
- Сок лайма – 1 ч. л.
- Оливковое масло – 1 ст. л.
- Буратта – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Помидоры нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на тарелку.
2. Дыню, лук и базилик мелко измельчаем. Добавляем цедру лайма, сок лайма и оливковое масло, перемешиваем.
3. Поливаем помидоры заправкой и украшаем буратой (целиком или кусочками).
Можно добавить щепотку морской соли и свежемолотый перец для яркости вкуса!
