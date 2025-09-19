Изысканная итальянская закуска из помидоров, сладкой дыни и буратты: готовится одну минуту

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
405
Рецепт закуски

Сочные помидоры – лучший овощ для приготовления вкусных и оригинальных салатов и закусок, а также соусом на зиму, например, аджика, лечо. Еще помидоры отлично сочетаются не только с овощами и зеленью, но также и с фруктами, например, сочной дыней, сливами, арбузом. 

Видео дня
Помидоры для салатов

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с сыром и дыней. 

Что приготовить из сочных помидоров

Ингредиенты:

  • Помидоры – 1-2 шт.
  • Дыня – 1 долька
  • Красный лук – 1/4 шт
  • Базилик – 3 листа
  • Цедра лайма – по вкусу
  • Сок лайма – 1 ч. л.
  • Оливковое масло – 1 ст. л.
  • Буратта – 1 шт.

Способ приготовления: 

1. Помидоры нарезаем тонкими слайсами и выкладываем на тарелку.

Сочные помидоры

2. Дыню, лук и базилик мелко измельчаем. Добавляем цедру лайма, сок лайма и оливковое масло, перемешиваем.

Дыня для блюда

3. Поливаем помидоры заправкой и украшаем буратой (целиком или кусочками). 

Приготовление закуски

Можно добавить щепотку морской соли и свежемолотый перец для яркости вкуса!

Готовая закуска

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинасалатрецептовощипродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты