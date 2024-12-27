Изысканная закуска из красной рыбы, с крем-сыром и зеленью: рецепт закуски для новогоднего стола

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт закуски

Красная рыба, зелень и крем-сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной закуски. Для яркого вкуса в такое блюдо добавьте рукколу.

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Изысканная закуска

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из рыбы, сливочного сыра и крекера.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Крекер соленый 80-100 г
  • Руккола пучок
  • Базилик зеленый 1 веточка
  • Оливковое масло 2 ст.л
  • Сливочный сыр 2 ст.л
  • Зеленый лук 1 ст.л
  • Цедра лимона и апельсина по щепотке
  • Лосось с/с кубиком 2 ст.л
  • Лосось с/с слайсами 5-6 шт

Способ приготовления:

1. Крекеры с зеленью и оливковым маслом измельчаем в блендере.

Крекер с зеленью

2. Сливочный сыр смешиваем со всеми выше перечисленными ингредиентами.

Приготовление блюда

3. С помощью кольца выкладываем в два слоя, сверху добавляем слайсы рыбы!

Готовая закуска

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