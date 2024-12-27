Красная рыба, зелень и крем-сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной закуски. Для яркого вкуса в такое блюдо добавьте рукколу.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из рыбы, сливочного сыра и крекера.

Ингредиенты:

Крекер соленый 80-100 г

Руккола пучок

Базилик зеленый 1 веточка

Оливковое масло 2 ст.л

Сливочный сыр 2 ст.л

Зеленый лук 1 ст.л

Цедра лимона и апельсина по щепотке

Лосось с/с кубиком 2 ст.л

Лосось с/с слайсами 5-6 шт

Способ приготовления:

1. Крекеры с зеленью и оливковым маслом измельчаем в блендере.

2. Сливочный сыр смешиваем со всеми выше перечисленными ингредиентами.

3. С помощью кольца выкладываем в два слоя, сверху добавляем слайсы рыбы!

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