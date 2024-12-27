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Изысканная закуска из красной рыбы, с крем-сыром и зеленью: рецепт закуски для новогоднего стола
Красная рыба, зелень и крем-сыр – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусной и полезной закуски. Для яркого вкуса в такое блюдо добавьте рукколу.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусной закуски из рыбы, сливочного сыра и крекера.
Ингредиенты:
- Крекер соленый 80-100 г
- Руккола пучок
- Базилик зеленый 1 веточка
- Оливковое масло 2 ст.л
- Сливочный сыр 2 ст.л
- Зеленый лук 1 ст.л
- Цедра лимона и апельсина по щепотке
- Лосось с/с кубиком 2 ст.л
- Лосось с/с слайсами 5-6 шт
Способ приготовления:
1. Крекеры с зеленью и оливковым маслом измельчаем в блендере.
2. Сливочный сыр смешиваем со всеми выше перечисленными ингредиентами.
3. С помощью кольца выкладываем в два слоя, сверху добавляем слайсы рыбы!
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