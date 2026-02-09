Изысканные брускетты с помидорами и моцареллой: делимся рецептом вкусной закуски

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
570
Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. Можно использовать разнообразные любимые компоненты, которые не требуют длительной обработки. Получится быстро, вкусно и очень красиво.

Идея приготовления вкусных брускетт с томатами и моцареллой опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

  • багет – 0,5 шт
  • соус песто – 80 г
  • томаты черри – 200 г
  • моцарелла – 100 г
  • орешки
  • густой соевый соус
  • растительное масло
  • итальянские травы

Способ приготовления:

1. Томаты выложить в форму, посыпать итальянскими травами и полить растительным маслом.

2. Поставить в разогретую до 180°С духовку на 30 мин.

3. Кусочки багета подсушить на сковородке на небольшом количестве масла.

4. Смазать каждый кусочек соусом песто.

5. Сверху выложить нарезанную моцареллу, затем готовые томаты.

6. Полить густым соевым соусом (если такого нет, тогда можно взять терияки).

7. Посыпать поджаренными орешками.

