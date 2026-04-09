Изысканные брускетты с запеченным перцем и сыром бри: как приготовить вкусную праздничную закуску
Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. Очень вкусно сочетать в таком блюде запеченный перец и изысканный сыр бри. Это эффектно на вид и элементарно в приготовлении.
Идея приготовления вкусных брускетт с сыром бри и болгарским перцем опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.
Ингредиенты:
- багет – 1 шт.
- перец болгарский – 2 шт.
- сыр бри – 150 г
- чеснок – 1 зубчика
- соль, перец – по вкусу
- бальзамический соус – для подачи
- зелень по желанию (руккола, базилик)
Способ приготовления:
1. Перец запечь в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут до подпаленного состояния.
2. Переложить в пакет – после этого легко может будет знать кожуру, потому что она запарится.
3. Порезать на продольные кусочки.
4. Посолить, поперчить.
5. Багет порезать на куски, подсушить на сухой сковородке и натереть чесноком.
6. Выложить на хлеб перец, кусочки сыра бри и в разогретую духовку или аэрогриль, чтобы сыр расплавился.
7. Сверху полить бальзамическим соусом.
8. По желанию добавить зелень.
