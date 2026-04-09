Изысканные брускетты с запеченным перцем и сыром бри: как приготовить вкусную праздничную закуску

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
105
Изысканные брускетты с запеченным перцем и сыром бри: как приготовить вкусную праздничную закуску

Брускетты – идеальная закуска для праздничного стола. Очень вкусно сочетать в таком блюде запеченный перец и изысканный сыр бри. Это эффектно на вид и элементарно в приготовлении.

Идея приготовления вкусных брускетт с сыром бри и болгарским перцем опубликована на странице фудблогера cook julija simonchuk в Instagram.

Ингредиенты:

  • багет – 1 шт.
  • перец болгарский – 2 шт.
  • сыр бри – 150 г
  • чеснок – 1 зубчика
  • соль, перец – по вкусу
  • бальзамический соус – для подачи
  • зелень по желанию (руккола, базилик)

Способ приготовления:

1. Перец запечь в духовке при температуре 200 градусов 20-30 минут до подпаленного состояния.

2. Переложить в пакет – после этого легко может будет знать кожуру, потому что она запарится.

3. Порезать на продольные кусочки.

4. Посолить, поперчить.

5. Багет порезать на куски, подсушить на сухой сковородке и натереть чесноком.

6. Выложить на хлеб перец, кусочки сыра бри и в разогретую духовку или аэрогриль, чтобы сыр расплавился.

7. Сверху полить бальзамическим соусом.

8. По желанию добавить зелень.

