Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
66
Печень – универсальный продукт на любой случай. С таким мясом можно сделать салат или даже торт. Один из самых простых вариантов – изысканные корзиночки с печеночной начинкой.

Идея приготовления корзиночек с печеночной начинкой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

  • печень – 300 г.
  • яйца – 3 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • приправа 10 овощей
  • майонез

Способ приготовления:

Изысканные корзиночки с печеночной начинкой: как приготовить закуску для праздничного стола

1. Печень отварить.

2. Натереть в охлажденном виде.

Изысканные корзиночки с печеночной начинкой: как приготовить закуску для праздничного стола

3. Отваренные яйца также натереть.

4. Нарезанный лук потушить с натертой на мелкой терке морковью и приправой 10 овощей.

Изысканные корзиночки с печеночной начинкой: как приготовить закуску для праздничного стола

5. Охладить и добавить к печени.

6. Добавить нарезанный лук, майонез и перемешать.

Изысканные корзиночки с печеночной начинкой: как приготовить закуску для праздничного стола

7. Начинить корзиночки и подать к столу.

