Печень – универсальный продукт на любой случай. С таким мясом можно сделать салат или даже торт. Один из самых простых вариантов – изысканные корзиночки с печеночной начинкой.

Идея приготовления корзиночек с печеночной начинкой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

печень – 300 г.

яйца – 3 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

приправа 10 овощей

майонез

Способ приготовления:

1. Печень отварить.

2. Натереть в охлажденном виде.

3. Отваренные яйца также натереть.

4. Нарезанный лук потушить с натертой на мелкой терке морковью и приправой 10 овощей.

5. Охладить и добавить к печени.

6. Добавить нарезанный лук, майонез и перемешать.

7. Начинить корзиночки и подать к столу.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: