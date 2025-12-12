Все рецепты
Изысканные корзиночки с печеночной начинкой: как приготовить закуску для праздничного стола
Печень – универсальный продукт на любой случай. С таким мясом можно сделать салат или даже торт. Один из самых простых вариантов – изысканные корзиночки с печеночной начинкой.
Идея приготовления корзиночек с печеночной начинкой опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- печень – 300 г.
- яйца – 3 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- приправа 10 овощей
- майонез
Способ приготовления:
1. Печень отварить.
2. Натереть в охлажденном виде.
3. Отваренные яйца также натереть.
4. Нарезанный лук потушить с натертой на мелкой терке морковью и приправой 10 овощей.
5. Охладить и добавить к печени.
6. Добавить нарезанный лук, майонез и перемешать.
7. Начинить корзиночки и подать к столу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: