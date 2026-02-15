Баскский чизкейк – традиционный испанский десерт. В нем сочетаются нежный творог, а также ароматная цедра лимона. После приготовления на такой выпечке образуется аппетитная золотистая корочка.

Идея приготовления изысканного баскского чизкейка опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

сливочный сыр – 600 г

сахар – 150 г

яйца – 4 шт.

сливки 33 % – 350 мл.

мука – 2 ст.л.

цедра 1 лимона (по желанию)

Способ приготовления:

1. Сливочный сыр комнатной температуры соединить с сахаром и хорошо перемешать до однородности.

2. По одному добавить яйца, каждый раз перемешивая массу.

3. Влить сливки, добавить муку и, по желанию, цедру лимона.

4. Осторожно перемешать до гладкой текстуры без комочков и взбить блендером.

5. Форму застелить пергаментом так, чтобы края бумаги выступали выше бортиков.

6. Вылить творожную массу в форму.

7. Выпекаем при температуре 250°C 45-50 минут.

8. Ориентироваться на цвет – верх должен стать темно-карамельным, даже немного "подгоревшим".

9. Дать чизкейку полностью остыть. Серединка должна оставаться нежной и слегка дрожащей.

