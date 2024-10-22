Изысканный салат "Палермо" с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола
"Палермо" – вкусный салат, который имеет по-настоящему осенний шарм. В его основе пожарены грибы, а также много зелени и овощей. Заправка довольно легкая, без добавления сметаны и майонеза, поэтому не отягощает траву.
Идея приготовления салата "Палермо" с шампиньонами опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Это не только вкусно, но очень красиво.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 300 г
- рукола – 80 г
- помидоры черри – 12 шт.
- лук – 1 шт.
- хамон – 70 г
- сыр – 50 г
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло
- дижонская горчица – 1 ч.л.
- бальзамический уксус
Способ приготовления:
1. Шампиньоны нарезать и обжарить, пока не выделится вся жидкость.
2. Посолить и добавить лук, нарезанный полукольцами.
3. Жарить до полутвердого состояния лука.
4. Выложить сначала шампиньоны с луком, наверх добавить помытую рукколу.
5. Нарезать чери половинками и добавить в салат.
6. Хамон разрезать пополам и закрутить или нарезать и выложить хаотично.
7. Для заправки смешать дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус.
8. Полить заправкой и обильно посыпать сыром.
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