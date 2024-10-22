Изысканный салат "Палермо" с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Изысканный салат 'Палермо' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

"Палермо" – вкусный салат, который имеет по-настоящему осенний шарм. В его основе пожарены грибы, а также много зелени и овощей. Заправка довольно легкая, без добавления сметаны и майонеза, поэтому не отягощает траву.

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Идея приготовления салата "Палермо" с шампиньонами опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Это не только вкусно, но очень красиво.

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

Ингредиенты:

  • шампиньоны – 300 г
  • рукола – 80 г
  • помидоры черри – 12 шт.
  • лук – 1 шт.
  • хамон – 70 г
  • сыр – 50 г

Ингредиенты для заправки:

  • оливковое масло
  • дижонская горчица – 1 ч.л.
  • бальзамический уксус

Способ приготовления:

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

1. Шампиньоны нарезать и обжарить, пока не выделится вся жидкость.

2. Посолить и добавить лук, нарезанный полукольцами.

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

3. Жарить до полутвердого состояния лука.

4. Выложить сначала шампиньоны с луком, наверх добавить помытую рукколу.

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

5. Нарезать чери половинками и добавить в салат.

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

6. Хамон разрезать пополам и закрутить или нарезать и выложить хаотично.

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

7. Для заправки смешать дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус.

8. Полить заправкой и обильно посыпать сыром.

Изысканный салат ''Палермо'' с грибами и хамоном: идеальное осеннее блюдо для праздничного стола

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