"Палермо" – вкусный салат, который имеет по-настоящему осенний шарм. В его основе пожарены грибы, а также много зелени и овощей. Заправка довольно легкая, без добавления сметаны и майонеза, поэтому не отягощает траву.

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Идея приготовления салата "Палермо" с шампиньонами опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Это не только вкусно, но очень красиво.

Ингредиенты:

шампиньоны – 300 г

рукола – 80 г

помидоры черри – 12 шт.

лук – 1 шт.

хамон – 70 г

сыр – 50 г

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло

дижонская горчица – 1 ч.л.

бальзамический уксус

Способ приготовления:

1. Шампиньоны нарезать и обжарить, пока не выделится вся жидкость.

2. Посолить и добавить лук, нарезанный полукольцами.

3. Жарить до полутвердого состояния лука.

4. Выложить сначала шампиньоны с луком, наверх добавить помытую рукколу.

5. Нарезать чери половинками и добавить в салат.

6. Хамон разрезать пополам и закрутить или нарезать и выложить хаотично.

7. Для заправки смешать дижонскую горчицу, оливковое масло и бальзамический уксус.

8. Полить заправкой и обильно посыпать сыром.

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