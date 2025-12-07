Салаты с использованием хамона всегда выглядят эффектно и добавляют праздничному столу выразительности. Сочетание солоноватого мяса, нежного крем-сыра и хрустящего кунжута создает контраст вкусов, который сразу привлекает внимание гостей. Это тот случай, когда блюдо не требует сложного приготовления, но выглядит ресторанно и подходит как для семейных праздников, так и для важных событий.

Идея приготовления праздничного салата с хамоном и сырными шариками опубликована на странице фудблогера diali cooking в Instagram.

Ингредиенты:

листья салата – основа блюда

помидоры черри – несколько штук

хамон – тонко нарезанный

крем-сыр – для формирования шариков

кунжут – для обвалки

яйцо – отварное

заправка: оливковое масло + соевый соус + дижонская горчица

Способ приготовления:

1. Разложите на большой тарелке свежие листья салата, чтобы создать легкую и воздушную структуру.

2. Добавьте порезанные пополам помидоры черри – они обеспечивают сочность и балансируют вкус блюда.

3. Хамон выложите небольшими складками, чтобы сохранить его текстуру и придать салату объем.

4. Рядом добавьте кусочки отварного яйца.

5. Отдельная деталь, которая делает блюдо особенным, – сырные шарики. Для этого возьмите крем-сыр, сформируйте небольшие шарики и обваляйте их в кунжуте. Они должны быть плотными, чтобы хорошо держали форму.

6. Выложите их в центр тарелки – так салат будет иметь завершенный вид и будет выглядеть празднично.

7. Для заправки смешайте оливковое масло, соевый соус и дижонскую горчицу. Полейте салат перед подачей, чтобы ингредиенты сохранили свежесть и не потеряли текстуру.

