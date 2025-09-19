Домашние помидоры – лучшие овощи для сочных, вкусных салатов. И к тому же они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также сыром, соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из помидоров, с сыром и маслом.

Ингредиенты:

помидоры черри

фисташки

специи

страчетелла

сливки

масло

базилик

абрикос или персик

Способ приготовления:

1. Помидоры и абрикосы порежьте, полейте маслом, добавьте специи, перемешайте.

2. Сыр перебейте в блендере со сливками.

3. Выложите на блюдо сырную массу, сверху помидоры с абрикосом, посыпьте орешками и базиликом.

