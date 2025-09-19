Изысканный салат-закуска "Итальянские каникулы" из помидоров и сыра: гости будут в восторге

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
909
Рецепт салата

Домашние помидоры – лучшие овощи для сочных, вкусных салатов. И к тому же они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также сыром, соусами. 

Изысканный салат-закуска ''Итальянские каникулы'' из помидоров и сыра: гости будут в восторге

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из помидоров, с сыром и маслом. 

Изысканный салат-закуска ''Итальянские каникулы'' из помидоров и сыра: гости будут в восторге

Ингредиенты:

  • помидоры черри
  • фисташки
  • специи
  • страчетелла
  • сливки 
  • масло
  • базилик 
  • абрикос или персик 

Способ приготовления:

1. Помидоры и абрикосы порежьте, полейте маслом, добавьте специи, перемешайте. 

Изысканный салат-закуска ''Итальянские каникулы'' из помидоров и сыра: гости будут в восторге

2. Сыр перебейте в блендере со сливками. 

Изысканный салат-закуска ''Итальянские каникулы'' из помидоров и сыра: гости будут в восторге

3. Выложите на блюдо сырную массу, сверху помидоры с абрикосом, посыпьте орешками и базиликом. 

Изысканный салат-закуска ''Итальянские каникулы'' из помидоров и сыра: гости будут в восторге

