Изысканный салат-закуска "Итальянские каникулы" из помидоров и сыра: гости будут в восторге
Домашние помидоры – лучшие овощи для сочных, вкусных салатов. И к тому же они хорошо сочетаются со всеми овощами, а также сыром, соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного и полезного салата из помидоров, с сыром и маслом.
Ингредиенты:
- помидоры черри
- фисташки
- специи
- страчетелла
- сливки
- масло
- базилик
- абрикос или персик
Способ приготовления:
1. Помидоры и абрикосы порежьте, полейте маслом, добавьте специи, перемешайте.
2. Сыр перебейте в блендере со сливками.
3. Выложите на блюдо сырную массу, сверху помидоры с абрикосом, посыпьте орешками и базиликом.
