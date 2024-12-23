Изысканный жюльен в тарталетках для праздничного стола: как приготовить вкусную закуску
Курица и грибы – идеальное сочетание, из которого можно сделать множество праздничных блюд. К примеру, вкусный жульен. Его можно подать в тарталетках из песочного теста – это будет очень удобно и эффектно.
Идея приготовления жульена в тарталетках для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Начинка получится очень ласковой.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 шт.
- шампиньоны – 300 г
- песочные тарталетки – 12 шт.
- соль
- перец
- сливки – 100 мл.
- сметана – 3 ст.л. сметаны
- сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Обжарить лук до мягкости.
2. Добавить куриное филе.
3. Посолить, поперчить, жарить 10 минут.
4. Добавить подсоленные шампиньоны, тушить еще минут 12.
5. За 5 минут до готовности добавить сливки или сметану.
6. Выложить в готовые песочные тарталетки, присыпать творогом и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 5-10 минут до растопки творога, украсить зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: