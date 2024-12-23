Курица и грибы – идеальное сочетание, из которого можно сделать множество праздничных блюд. К примеру, вкусный жульен. Его можно подать в тарталетках из песочного теста – это будет очень удобно и эффектно.

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Идея приготовления жульена в тарталетках для праздничного стола опубликована на странице фудблогера Лилии с ником lilika cooking в Instagram. Начинка получится очень ласковой.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

шампиньоны – 300 г

песочные тарталетки – 12 шт.

соль

перец

сливки – 100 мл.

сметана – 3 ст.л. сметаны

сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Обжарить лук до мягкости.

2. Добавить куриное филе.

3. Посолить, поперчить, жарить 10 минут.

4. Добавить подсоленные шампиньоны, тушить еще минут 12.

5. За 5 минут до готовности добавить сливки или сметану.

6. Выложить в готовые песочные тарталетки, присыпать творогом и поставить в духовку при температуре 180 градусов на 5-10 минут до растопки творога, украсить зеленью.

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