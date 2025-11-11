К пюре, гречке или рису: как приготовить вкусный гуляш из куриного филе на ужин

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
354
Гуляш из курицы – это блюдо, которое легко приготовить даже после насыщенного рабочего дня. Он получается нежным, сочным и хорошо сочетается с любым гарниром – картофельным пюре, гречкой или рисом. Такой вариант ужина станет отличной альтернативой привычным котлетам или тушеному мясу. Благодаря овощам и сметанному соусу блюдо имеет насыщенный вкус и аппетитный аромат.

Как приготовить сочный гуляш из куриного мяса на весерю опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • масло растительное – для жарки
  • томатный сок или паста – 200 мл.
  • сметана – 2 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • специи: соль, перец, паприка, кориандр – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон.

2. Затем мясо переложить в отдельную миску.

3. В той же сковороде добавить еще немного масла, высыпать мелко нарезанный лук и тертую морковь.

4. Жарить, помешивая, около 6-7 минут, пока овощи станут мягкими.

5. Влить томатный сок или разведенную пасту, вернуть в сковороду обжаренное мясо, добавить специи – кориандр, перец, паприку и соль.

6. Хорошо перемешать и тушить на маленьком огне 7 минут.

7. В небольшой миске смешать сметану с мукой до однородности.

8. Добавить смесь к гуляшу, перемешать и тушить еще 5-7 минут, пока соус не загустеет.

