К пюре, гречке или рису: как приготовить вкусный гуляш из куриного филе на ужин
Гуляш из курицы – это блюдо, которое легко приготовить даже после насыщенного рабочего дня. Он получается нежным, сочным и хорошо сочетается с любым гарниром – картофельным пюре, гречкой или рисом. Такой вариант ужина станет отличной альтернативой привычным котлетам или тушеному мясу. Благодаря овощам и сметанному соусу блюдо имеет насыщенный вкус и аппетитный аромат.
Как приготовить сочный гуляш из куриного мяса на весерю опубликована на странице фудблогера mil alexx в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- масло растительное – для жарки
- томатный сок или паста – 200 мл.
- сметана – 2 ст.л.
- мука – 1 ст.л.
- специи: соль, перец, паприка, кориандр – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить и обжарить на растительном масле до золотистой корочки со всех сторон.
2. Затем мясо переложить в отдельную миску.
3. В той же сковороде добавить еще немного масла, высыпать мелко нарезанный лук и тертую морковь.
4. Жарить, помешивая, около 6-7 минут, пока овощи станут мягкими.
5. Влить томатный сок или разведенную пасту, вернуть в сковороду обжаренное мясо, добавить специи – кориандр, перец, паприку и соль.
6. Хорошо перемешать и тушить на маленьком огне 7 минут.
7. В небольшой миске смешать сметану с мукой до однородности.
8. Добавить смесь к гуляшу, перемешать и тушить еще 5-7 минут, пока соус не загустеет.
