К пюре, кашам и макаронам: самый вкусный мясной гуляш с луком и томатным соусом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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К пюре, кашам и макаронам: самый вкусный мясной гуляш с луком и томатным соусом

Гуляш – идеальное дополнение ко многим блюдам, например, пюре, макаронам, кашам. Готовить его можно из любого мяса, добавляя лук и томатный соус.

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Из какого мяса приготовить гуляш

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного гуляша, с жареным луком, томатным соусом и специями. 

Рецепт гуляша

Ингредиенты: 

  • 500-600 граммов телятины 
  • 1 луковица
  • растительное масло для жарки
  • сливочное масло
  • 2 столовые ложки муки
  • лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи
  • 3 чайные ложки томатной пасты
  • 450 мл. воды

Способ приготовления: 

1️. Нарежьте лук и обжарьте до готовности.

Жареный лук

2️. Далее режем телятину на небольшие кусочки, солим, добавляем специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарим 20 минут.

Мясо со специями

3. Смешиваем томатную пасту с холодной водой. К поджаренной телятине добавляем муку и хорошо размешайте и залейте все томатным соусом, добавьте лавровый лист и накройте крышкой.

Приготовление мяса

4. Томим гуляш до мягкого состояния 1,5 часа периодически размешивая.

Готовый гуляш

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