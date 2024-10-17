Гуляш – идеальное дополнение ко многим блюдам, например, пюре, макаронам, кашам. Готовить его можно из любого мяса, добавляя лук и томатный соус.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного гуляша, с жареным луком, томатным соусом и специями.

Ингредиенты:

500-600 граммов телятины

1 луковица

растительное масло для жарки

сливочное масло

2 столовые ложки муки

лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи

3 чайные ложки томатной пасты

450 мл. воды

Способ приготовления:

1️. Нарежьте лук и обжарьте до готовности.

2️. Далее режем телятину на небольшие кусочки, солим, добавляем специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарим 20 минут.

3. Смешиваем томатную пасту с холодной водой. К поджаренной телятине добавляем муку и хорошо размешайте и залейте все томатным соусом, добавьте лавровый лист и накройте крышкой.

4. Томим гуляш до мягкого состояния 1,5 часа периодически размешивая.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: