К пюре, кашам и макаронам: самый вкусный мясной гуляш с луком и томатным соусом
Гуляш – идеальное дополнение ко многим блюдам, например, пюре, макаронам, кашам. Готовить его можно из любого мяса, добавляя лук и томатный соус.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного мясного гуляша, с жареным луком, томатным соусом и специями.
Ингредиенты:
- 500-600 граммов телятины
- 1 луковица
- растительное масло для жарки
- сливочное масло
- 2 столовые ложки муки
- лавровый лист, соль, сухой чеснок, специи
- 3 чайные ложки томатной пасты
- 450 мл. воды
Способ приготовления:
1️. Нарежьте лук и обжарьте до готовности.
2️. Далее режем телятину на небольшие кусочки, солим, добавляем специи, сухой чеснок, кусочек сливочного масла и жарим 20 минут.
3. Смешиваем томатную пасту с холодной водой. К поджаренной телятине добавляем муку и хорошо размешайте и залейте все томатным соусом, добавьте лавровый лист и накройте крышкой.
4. Томим гуляш до мягкого состояния 1,5 часа периодически размешивая.
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