К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
114
К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

Маринованный лук – простая, но очень полезная в кулинарии заготовка. Закуска прекрасно подходит к салатам, мясным блюдам, гарнирам и, конечно, традиционной сельди. Благодаря маринаду овощ теряет резкую горечь, становится более нежным на вкус и аппетитно хрустящим. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат непременно дополнит любое блюдо на столе.

Идея приготовления маринованного лука к любым блюдам опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

Ингредиенты:

  • 1 средняя луковица
  • 1 ч.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 3 ст.л. яблочного уксуса (или 1 ст. л. обычного)
  • 100 мл горячей воды

Способ приготовления:

К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

1. Лук нужно тонко нарезать полукольцами или кольцами, в зависимости от того, как вы планируете его использовать.

К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

2. Далее положите в миску, добавьте соль, сахар и залейте горячей водой с уксусом.

К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

3. Тщательно перемешайте и оставьте охлаждаться в холодильнике примерно на 30 минут.

4. Перед подачей можно слегка отжать лишнюю жидкость.

К салату и сельди: как вкусно замариновать лук в домашних условиях

5. Такой лук гармонично сочетается с рыбой, особенно с сельдью, а также станет отличным дополнением к овощным и мясным салатам. Это самый простой способ сделать блюда еще более вкусными и ароматными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты