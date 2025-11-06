Маринованный лук – простая, но очень полезная в кулинарии заготовка. Закуска прекрасно подходит к салатам, мясным блюдам, гарнирам и, конечно, традиционной сельди. Благодаря маринаду овощ теряет резкую горечь, становится более нежным на вкус и аппетитно хрустящим. Приготовление занимает всего несколько минут, а результат непременно дополнит любое блюдо на столе.

Идея приготовления маринованного лука к любым блюдам опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты:

1 средняя луковица

1 ч.л. сахара

0,5 ч.л. соли

3 ст.л. яблочного уксуса (или 1 ст. л. обычного)

100 мл горячей воды

Способ приготовления:

1. Лук нужно тонко нарезать полукольцами или кольцами, в зависимости от того, как вы планируете его использовать.

2. Далее положите в миску, добавьте соль, сахар и залейте горячей водой с уксусом.

3. Тщательно перемешайте и оставьте охлаждаться в холодильнике примерно на 30 минут.

4. Перед подачей можно слегка отжать лишнюю жидкость.

5. Такой лук гармонично сочетается с рыбой, особенно с сельдью, а также станет отличным дополнением к овощным и мясным салатам. Это самый простой способ сделать блюда еще более вкусными и ароматными.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: