Кабачковые оладьи по-новому: как сытно приготовить привычное блюдо в духовке на ужин
Кабачковые оладьи – одно из самых популярных блюд лета. Для того, чтобы такие изделия подошли для сытного ужина, приготовьте их по-новому. Для этого добавьте вкусную грибную начинку, много сыра и запеките все в духовке.
Идея приготовления запеченных кабачковых оладий с грибами на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Результат вас приятно удивит.
Ингредиенты для оладий:
- кабачки – 2 средние (примерно 500 г)
- яйцо – 1 шт.
- мука – 2-3 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)
- соль, перец – по вкусу
- чеснок – 1 зубчик
- сметана – 1 ст.л.
- зелень (укроп, петрушка)
Ингредиенты для грибной начинки:
- грибы шампиньоны – 250 г
- свежий бекон – 40 г
- сливки 20% – 100 мл.
- лук – 1 шт.
- соль – по вкусу
- масло – для жарки
Дополнительно на верх:
- сыр моцарелла – 150 г
Способ приготовления:
1. Для оладий натереть кабачки на крупной терке.
2. Посолить, дать постоять 10 минут. Отжать жидкость.
3. Добавить яйцо, муку, черный перец, чеснок, сметану, зелень. Перемешать.
4. Обжарить 4 одинаковых оладьи до румяной корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Диаметр 8-10 см.
5. Для грибной начинки лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности.
6. Добавить нарезанные грибы, бекон, жарить до испарения влаги.
7. Влить сливки, тушить до загустения 2 минуты. Посолить.
8. В форму выложить компоненты в следующем порядке: оладья – грибная начинка – сыр – оладья – грибная начинка – сыр.
9. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.
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