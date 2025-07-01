Кабачковые оладьи – одно из самых популярных блюд лета. Для того, чтобы такие изделия подошли для сытного ужина, приготовьте их по-новому. Для этого добавьте вкусную грибную начинку, много сыра и запеките все в духовке.

Идея приготовления запеченных кабачковых оладий с грибами на ужин опубликована на странице hot spicyua в Instagram. Результат вас приятно удивит.

Ингредиенты для оладий:

кабачки – 2 средние (примерно 500 г)

яйцо – 1 шт.

мука – 2-3 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)

соль, перец – по вкусу

чеснок – 1 зубчик

сметана – 1 ст.л.

зелень (укроп, петрушка)

Ингредиенты для грибной начинки:

грибы шампиньоны – 250 г

свежий бекон – 40 г

сливки 20% – 100 мл.

лук – 1 шт.

соль – по вкусу

масло – для жарки

Дополнительно на верх:

сыр моцарелла – 150 г

Способ приготовления:

1. Для оладий натереть кабачки на крупной терке.

2. Посолить, дать постоять 10 минут. Отжать жидкость.

3. Добавить яйцо, муку, черный перец, чеснок, сметану, зелень. Перемешать.

4. Обжарить 4 одинаковых оладьи до румяной корочки (по 2-3 минуты с каждой стороны). Диаметр 8-10 см.

5. Для грибной начинки лук мелко нарезать и обжарить до прозрачности.

6. Добавить нарезанные грибы, бекон, жарить до испарения влаги.

7. Влить сливки, тушить до загустения 2 минуты. Посолить.

8. В форму выложить компоненты в следующем порядке: оладья – грибная начинка – сыр – оладья – грибная начинка – сыр.

9. Запекать в духовке при температуре 200 градусов до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами