Кабачковый торт с вкусной начинкой: самый простой рецепт легкой закуски
Одно из самых вкусных блюд из кабачков – закусочный торт, который готовится очень быстро и просто. Достаточно всего лишь пожарить блины и сделать вкусную начинку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового торта, с плавленным сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- 4 кабачка (1кг)
- 3 яйца
- соль, перец и любимые специи
- 75 г сметаны
- зелень
- 135 г муки ⠀
Для начинки:
- 5 шт. плавленых сырков
- 200 г крем-сыра
- 200 г сметаны
- 3-4 зубчика чеснока
- соль, перец и любимые специи
- зелень по желанию
- 400 г помидоров ⠀
Способ приготовления:
1. Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
3. Отдельно соединяем яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку. Хорошо отжимаем кабачки от лишней влаги и добавляем в тесто. Тщательно перемешиваем и жарим 8 тоненьких лепешек на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Даем остыть. ⠀
3. Начинка: плавленый сыр натираем на мелкой терке и сочетаем с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью. ⠀
4. Собираем торт по принципу корж, крем, нарезанные помидоры и так до самого конца. Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.
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