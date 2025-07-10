Кабачковый торт с вкусной начинкой: самый простой рецепт легкой закуски

Ирина Мельниченко
Кулинария
2 минуты
1,2 т.
Рецепт закуски

Одно из самых вкусных блюд из кабачков – закусочный торт, который готовится очень быстро и просто. Достаточно всего лишь пожарить блины и сделать вкусную начинку.

Торт из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного кабачкового торта, с плавленным сыром и зеленью.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 4 кабачка (1кг)
  • 3 яйца
  • соль, перец и любимые специи
  • 75 г сметаны
  • зелень
  • 135 г муки ⠀

Для начинки:

  • 5 шт. плавленых сырков
  • 200 г крем-сыра
  • 200 г сметаны
  • 3-4 зубчика чеснока
  • соль, перец и любимые специи
  • зелень по желанию
  • 400 г помидоров ⠀

Способ приготовления:

1. Кабачки натираем на крупной терке, солим, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Основа для торта

3. Отдельно соединяем яйца, соль, перец, специи, сметану, зелень и муку. Хорошо отжимаем кабачки от лишней влаги и добавляем в тесто. Тщательно перемешиваем и жарим 8 тоненьких лепешек на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне. Даем остыть. ⠀

Приготовление блюда

3. Начинка: плавленый сыр натираем на мелкой терке и сочетаем с крем-сыром, сметаной, чесноком, специями и зеленью. ⠀

Сырная начинка

4. Собираем торт по принципу корж, крем, нарезанные помидоры и так до самого конца. Убираем в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Готовый торт

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