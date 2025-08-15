Как быстро и вкусно приготовить гречку на сковородке: лучше, чем просто отваренная
Гречку можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Добавьте тушенку, а также немного сочных овощей. Такое блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.
Идея приготовления вкусной гречки с тушенкой опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.
Ингредиенты:
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- тушенка из свинины или говядины – 2 банки
- гречка – 500 г
- вода – в 2 раза больше от объема гречки
- лавровый лист
- душистый перец горошком
- соль – по вкусу
- масло для обжаривания
- свежий чеснок – 3-4 зубчика
- свежая зелень (петрушка, укроп)
Способ приготовления:
1. Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле до золотистости.
2. Добавить тушенку и прогреть вместе с овощами.
3. Промытую гречку высыпать в кастрюлю, добавить смесь тушенки и овощей.
4. Залить водой (в 2 раза больше, чем гречки).
5. Добавить лавровый лист, душистый перец, посолить по вкусу.
6. Варить на слабом огне под крышкой.
7. За 5 минут до готовности вдавить зубчики свежего чеснока прямо в гречку с тушенкой, снова накрыть крышкой.
8. После снятия с огня посыпать свежей зеленью.
