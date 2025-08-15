Гречку можно очень вкусно приготовить просто на сковородке. Добавьте тушенку, а также немного сочных овощей. Такое блюдо идеально подойдет для обеда или ужина.

Идея приготовления вкусной гречки с тушенкой опубликована на странице фудблогера alin withkitchen в Instagram.

Ингредиенты:

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

тушенка из свинины или говядины – 2 банки

гречка – 500 г

вода – в 2 раза больше от объема гречки

лавровый лист

душистый перец горошком

соль – по вкусу

масло для обжаривания

свежий чеснок – 3-4 зубчика

свежая зелень (петрушка, укроп)

Способ приготовления:

1. Лук и морковь нарезать и обжарить на растительном масле до золотистости.

2. Добавить тушенку и прогреть вместе с овощами.

3. Промытую гречку высыпать в кастрюлю, добавить смесь тушенки и овощей.

4. Залить водой (в 2 раза больше, чем гречки).

5. Добавить лавровый лист, душистый перец, посолить по вкусу.

6. Варить на слабом огне под крышкой.

7. За 5 минут до готовности вдавить зубчики свежего чеснока прямо в гречку с тушенкой, снова накрыть крышкой.

8. После снятия с огня посыпать свежей зеленью.

