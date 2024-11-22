Маринованный лук

Маринованная закуска – это отличная закуска на любой случай. Ее можно подать в мясо, положить на бутерброды или в салат. А есть можно сразу после приготовления.

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Идея приготовления пикантного маринованного лука опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Лучше выбирать именно фиолетовый сорт.

Ингредиенты (на 2 баночки по 0.5 л):

лук фиолетовый – 700 г (4-5шт крупных)

вода – 250 мл.

яблочный уксус – 250 мл.

соль – 1.ст.л.

сахар – 2 ст.л.

лавровые листья – 2 шт.

лавровые листья – 2 шт.

перец горошком – 4 шт.

Способ приготовления:

1. Лук порезать кольцами и положить в банку.

2. Для маринада соединить в кастрюле воду, уксус, соль, сахар.

3. Перемешать, не поставить огонь и довести до кипения.

4. Проварить хлылин 2-3 снять с огня и сразу залить лук.

5. Закрыть и оставить до охлаждения.

6. Когда все остынет, можно сразу есть.

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