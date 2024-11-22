Маринованный лук

Видео дня
Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай
Маринованная закуска – это отличная закуска на любой случай. Ее можно подать в мясо, положить на бутерброды или в салат. А есть можно сразу после приготовления.
Идея приготовления пикантного маринованного лука опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Лучше выбирать именно фиолетовый сорт.
Ингредиенты (на 2 баночки по 0.5 л):
- лук фиолетовый – 700 г (4-5шт крупных)
- вода – 250 мл.
- яблочный уксус – 250 мл.
- соль – 1.ст.л.
- сахар – 2 ст.л.
- лавровые листья – 2 шт.
- лавровые листья – 2 шт.
- перец горошком – 4 шт.
Способ приготовления:
1. Лук порезать кольцами и положить в банку.
2. Для маринада соединить в кастрюле воду, уксус, соль, сахар.
3. Перемешать, не поставить огонь и довести до кипения.
4. Проварить хлылин 2-3 снять с огня и сразу залить лук.
5. Закрыть и оставить до охлаждения.
6. Когда все остынет, можно сразу есть.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: