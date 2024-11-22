Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
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Маринованный лук

Маринованная закуска – это отличная закуска на любой случай. Ее можно подать в мясо, положить на бутерброды или в салат. А есть можно сразу после приготовления.

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Идея приготовления пикантного маринованного лука опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia cooking в Instagram. Лучше выбирать именно фиолетовый сорт.

Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай

Ингредиенты (на 2 баночки по 0.5 л):

  • лук фиолетовый – 700 г (4-5шт крупных)
  • вода – 250 мл.
  • яблочный уксус – 250 мл.
  • соль – 1.ст.л.
  • сахар – 2 ст.л.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • лавровые листья – 2 шт.
  • перец горошком – 4 шт.

Способ приготовления:

Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай

1. Лук порезать кольцами и положить в банку.

2. Для маринада соединить в кастрюле воду, уксус, соль, сахар.

Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай

3. Перемешать, не поставить огонь и довести до кипения.

4. Проварить хлылин 2-3 снять с огня и сразу залить лук.

Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай

5. Закрыть и оставить до охлаждения.

6. Когда все остынет, можно сразу есть.

Как быстро замариновать лук: универсальная заготовка на любой случай

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