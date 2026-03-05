Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Как готовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: самый простой рецепт

Сырники – одно из самых популярных домашних блюд к завтраку или чаю. Однако во время приготовления они часто распадаются или подгорают на сковороде. На самом деле избежать этого очень просто, если правильно подобрать пропорции и способ приготовления.

Идея приготовления сырников, которые получаются нежными, мягкими и держат форму во время жарки, опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.

Ингредиенты для сырников:

  • творог кисломолочный (жирность 5%) – 370 г
  • желтки – 2 шт
  • сахар – 40 г (из них 10 г ванильного)
  • соль – щепотка
  • мука – 30-50 г (количество зависит от влажности творога)

Дополнительно:

  • мука для формирования – 30-50 г

Ингредиенты для сливочного соуса:

  • сливки (жирность 10-15%) – 80 г
  • сахар – 30 г (из них 10 г ванильного)
  • корица – щепотка

Для жарки:

  • сливочное масло – 10-15 г

Способ приготовления:

1. В глубокой миске соедините творог, желтки, сахар и щепотку соли.

2. Массу хорошо перетрите вилкой, чтобы она стала однородной и без крупных комочков.

3. После этого добавьте муку и перемешайте ложкой до мягкой густой консистенции.

4. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой. Выложите творожную массу и сформируйте небольшие сырники одинакового размера.

5. На сковороде растопите сливочное масло. Выложите сырники и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.

6. После этого влейте в сковородку сливки, добавьте сахар и щепотку корицы. Прогревайте сырники в сливочном соусе примерно 3-4 минуты.

7. Затем накройте сковородку крышкой, выключите нагрев и оставьте блюдо настояться еще на 10-15 минут.

8. В результате сырники получаются нежными, ароматными и хорошо держат форму. Подавайте их теплыми – к чаю, кофе или как вкусный домашний завтрак.

