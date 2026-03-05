Как готовить сырники, чтобы они не распадались и не горели: самый простой рецепт
Сырники – одно из самых популярных домашних блюд к завтраку или чаю. Однако во время приготовления они часто распадаются или подгорают на сковороде. На самом деле избежать этого очень просто, если правильно подобрать пропорции и способ приготовления.
Идея приготовления сырников, которые получаются нежными, мягкими и держат форму во время жарки, опубликована на странице фудблогера albik.food в Instagram.
Ингредиенты для сырников:
- творог кисломолочный (жирность 5%) – 370 г
- желтки – 2 шт
- сахар – 40 г (из них 10 г ванильного)
- соль – щепотка
- мука – 30-50 г (количество зависит от влажности творога)
Дополнительно:
- мука для формирования – 30-50 г
Ингредиенты для сливочного соуса:
- сливки (жирность 10-15%) – 80 г
- сахар – 30 г (из них 10 г ванильного)
- корица – щепотка
Для жарки:
- сливочное масло – 10-15 г
Способ приготовления:
1. В глубокой миске соедините творог, желтки, сахар и щепотку соли.
2. Массу хорошо перетрите вилкой, чтобы она стала однородной и без крупных комочков.
3. После этого добавьте муку и перемешайте ложкой до мягкой густой консистенции.
4. Рабочую поверхность слегка присыпьте мукой. Выложите творожную массу и сформируйте небольшие сырники одинакового размера.
5. На сковороде растопите сливочное масло. Выложите сырники и обжаривайте на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
6. После этого влейте в сковородку сливки, добавьте сахар и щепотку корицы. Прогревайте сырники в сливочном соусе примерно 3-4 минуты.
7. Затем накройте сковородку крышкой, выключите нагрев и оставьте блюдо настояться еще на 10-15 минут.
8. В результате сырники получаются нежными, ароматными и хорошо держат форму. Подавайте их теплыми – к чаю, кофе или как вкусный домашний завтрак.
