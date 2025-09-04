Фаршированный перец – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с фаршем, а также рисом. Для яркого вкуса добавьте обязательно томатную пасту, зажарку.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного фаршированного перца.

Ингредиенты:

Томатная паста 100 г

Сладкий болгарский перец 2 шт.

Фарш 500 грамм

Лук 1 шт.

Морковь 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Зелень

Твердый сыр 100 г

Вода 120 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавляем соль, перец и мелко нарезанную зелень.

2. Перец чистим и нарезаем на кольца примерно 1 см. Начиняем каждый кусочек и обжариваем с двух сторон до золотистости, складываем в емкость для запекания.

3. Тем временем обжариваем лук с морковью до готовности, добавляем соус и воду, все хорошо перемешиваем и заливаем перцы.

4. Посыпаем твердым сыром, накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку на 190 С 15-20 минут.

