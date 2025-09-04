Как из 2 перцев сделать много фаршированного перца: делимся хитрым рецептом

Ирина Мельниченко
Как из 2 перцев сделать много фаршированного перца: делимся хитрым рецептом

Фаршированный перец – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с фаршем, а также рисом. Для яркого вкуса добавьте обязательно томатную пасту, зажарку.

Что приготовить из перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного фаршированного перца. 

Ингредиенты: 

  • Томатная паста 100 г
  • Сладкий болгарский перец 2 шт.
  • Фарш 500 грамм
  • Лук 1 шт.
  • Морковь 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень
  • Твердый сыр 100 г
  • Вода 120 г

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавляем соль, перец и мелко нарезанную зелень.

Как вкусно приготовить фаршированный перец

2. Перец чистим и нарезаем на кольца примерно 1 см. Начиняем каждый кусочек и обжариваем с двух сторон до золотистости, складываем в емкость для запекания.

Свежий перец для блюда

3. Тем временем обжариваем лук с морковью до готовности, добавляем соус и воду, все хорошо перемешиваем и заливаем перцы.

Сколько готовить блюдо в духовке

4. Посыпаем твердым сыром, накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку на 190 С 15-20 минут.

Готовое блюдо

