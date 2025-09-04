Как из 2 перцев сделать много фаршированного перца: делимся хитрым рецептом
Фаршированный перец – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить с фаршем, а также рисом. Для яркого вкуса добавьте обязательно томатную пасту, зажарку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного фаршированного перца.
Ингредиенты:
- Томатная паста 100 г
- Сладкий болгарский перец 2 шт.
- Фарш 500 грамм
- Лук 1 шт.
- Морковь 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
- Зелень
- Твердый сыр 100 г
- Вода 120 г
Способ приготовления:
1. К фаршу добавляем соль, перец и мелко нарезанную зелень.
2. Перец чистим и нарезаем на кольца примерно 1 см. Начиняем каждый кусочек и обжариваем с двух сторон до золотистости, складываем в емкость для запекания.
3. Тем временем обжариваем лук с морковью до готовности, добавляем соус и воду, все хорошо перемешиваем и заливаем перцы.
4. Посыпаем твердым сыром, накрываем фольгой и отправляем в разогретую духовку на 190 С 15-20 минут.
