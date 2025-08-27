Лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина – полезный овощной салат. Для основы подойдут овощи в любом виде – сырые, вареные, запеченные. Не забывайте также о зелени, бобовых, семечках, растительном масле, сырах, а также крупах – это для более сытного варианта блюда.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – легкого и полезного салата.

Ингредиенты:

киноа

сочная молодая морковь

капуста

красный лук

брына или фета 20 г

масло растительное или оливковое

микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту мелко, морковь на терку, лук мелким кубиком.

2. Приготовьте предварительно киноа.

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, добавьте сыр и посыпьте семенами.

