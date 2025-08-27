Как из простого салата из капусты сделать ресторанное блюдо: делимся самым легким рецептом

Лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина – полезный овощной салат. Для основы подойдут овощи в любом виде – сырые, вареные, запеченные. Не забывайте также о зелени, бобовых, семечках, растительном масле, сырах, а также крупах – это для более сытного варианта блюда.

Вкусный салат для обеда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – легкого и полезного салата.

Полезный овощной салат

Ингредиенты:

  • киноа
  • сочная молодая морковь
  • капуста
  • красный лук
  • брына или фета 20 г
  • масло растительное или оливковое
  • микс семян

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту мелко, морковь на терку, лук мелким кубиком. 

Киноа для салата

2. Приготовьте предварительно киноа. 

Приготовление салата

3. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, добавьте сыр и посыпьте семенами.

Готовый салат

