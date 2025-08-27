Все рецепты
Как из простого салата из капусты сделать ресторанное блюдо: делимся самым легким рецептом
Лучшее блюдо для перекуса, обеда и ужина – полезный овощной салат. Для основы подойдут овощи в любом виде – сырые, вареные, запеченные. Не забывайте также о зелени, бобовых, семечках, растительном масле, сырах, а также крупах – это для более сытного варианта блюда.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – легкого и полезного салата.
Ингредиенты:
- киноа
- сочная молодая морковь
- капуста
- красный лук
- брына или фета 20 г
- масло растительное или оливковое
- микс семян
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту мелко, морковь на терку, лук мелким кубиком.
2. Приготовьте предварительно киноа.
3. Смешайте все ингредиенты, заправьте маслом, добавьте сыр и посыпьте семенами.
